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Wyoming no se corta a la hora de catalogar como "malos" los mensajes de Donald Trump y los compara con algo muy español
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Wyoming no se corta a la hora de catalogar como "malos" los mensajes de Donald Trump y los compara con algo muy español

El presentador de El Intermedio suelta una frase sobre Trump que está arrasando en redes: "Son como las canciones del verano, malos, pero te quedas pegado escuchándolos".

Israel Molina Gómez
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Wyoming le manda este mensaje a Netanyahu.
Wyoming le manda este mensaje a Netanyahu.laSexta

No es la primera vez que El Gran Wyoming deja un recado en directo, pero esta vez ha dado especialmente en la diana. En pleno análisis sobre la última decisión de Donald Trump de prorrogar el alto el fuego con Irán, el presentador lanzó una frase que ya está circulando con fuerza en redes.

"Los mensajes de Trump son como las canciones del verano, malos, pero te quedas pegado escuchándolos". Una comparación tan simple como demoledora que resume, en clave muy española, su visión sobre la forma de comunicar del presidente estadounidense.

Una frase que engancha

El comentario no ha tardado en viralizarse. Y es que mezcla crítica política con una referencia cotidiana que cualquiera entiende. Como las canciones del verano: pueden no ser buenas… pero terminan en todas partes.

La pulla llegó justo después de conocerse el último giro de Trump, que decidió ampliar el alto el fuego pese a haber asegurado horas antes que no lo haría, un cambio que en el propio programa calificaron de "errático".

Más ironía sobre la mesa

Wyoming no se quedó ahí. Fiel a su estilo, también ironizó sobre el propio proceso de negociación internacional: "El acuerdo de paz tiene una pinta buenísima", soltó con sarcasmo.

Y remató con otra frase que tampoco pasó desapercibida: "Si la mesa de negociación se queda coja, siempre pueden calzarla con el Derecho Internacional, que no vale ya para otra cosa".

Trump y la polémica constante

El contexto tampoco ayuda a rebajar el tono. El propio Trump había publicado mensajes asegurando que "el 90% de lo que cuentan los medios es mentira" y volviendo a cuestionar procesos electorales, alimentando así la controversia.

En ese escenario, la comparación de Wyoming ha conectado rápidamente con la audiencia, que ve en estos mensajes una mezcla de repetición, impacto… y ruido constante.

De la tele a las redes

Una vez más, una frase lanzada en televisión ha saltado directamente a redes sociales. Y como las canciones del verano a las que hacía referencia, todo apunta a que esta comparación va a durar más de lo que parece.

Porque Wyoming lo ha vuelto a hacer: una frase sencilla, reconocible… y que se queda pegada.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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