Wyoming no se corta a la hora de catalogar como "malos" los mensajes de Donald Trump y los compara con algo muy español

No es la primera vez que El Gran Wyoming deja un recado en directo, pero esta vez ha dado especialmente en la diana. En pleno análisis sobre la última decisión de Donald Trump de prorrogar el alto el fuego con Irán, el presentador lanzó una frase que ya está circulando con fuerza en redes.

"Los mensajes de Trump son como las canciones del verano, malos, pero te quedas pegado escuchándolos". Una comparación tan simple como demoledora que resume, en clave muy española, su visión sobre la forma de comunicar del presidente estadounidense.

Una frase que engancha

El comentario no ha tardado en viralizarse. Y es que mezcla crítica política con una referencia cotidiana que cualquiera entiende. Como las canciones del verano: pueden no ser buenas… pero terminan en todas partes.

La pulla llegó justo después de conocerse el último giro de Trump, que decidió ampliar el alto el fuego pese a haber asegurado horas antes que no lo haría, un cambio que en el propio programa calificaron de "errático".

Más ironía sobre la mesa

Wyoming no se quedó ahí. Fiel a su estilo, también ironizó sobre el propio proceso de negociación internacional: "El acuerdo de paz tiene una pinta buenísima", soltó con sarcasmo.

Y remató con otra frase que tampoco pasó desapercibida: "Si la mesa de negociación se queda coja, siempre pueden calzarla con el Derecho Internacional, que no vale ya para otra cosa".

Trump y la polémica constante

El contexto tampoco ayuda a rebajar el tono. El propio Trump había publicado mensajes asegurando que "el 90% de lo que cuentan los medios es mentira" y volviendo a cuestionar procesos electorales, alimentando así la controversia.

En ese escenario, la comparación de Wyoming ha conectado rápidamente con la audiencia, que ve en estos mensajes una mezcla de repetición, impacto… y ruido constante.

De la tele a las redes

Una vez más, una frase lanzada en televisión ha saltado directamente a redes sociales. Y como las canciones del verano a las que hacía referencia, todo apunta a que esta comparación va a durar más de lo que parece.

Porque Wyoming lo ha vuelto a hacer: una frase sencilla, reconocible… y que se queda pegada.