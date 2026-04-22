Virginia aprueba su nuevo mapa electoral: por qué puede dar un vuelco a la mayoría demócrata en el Congreso de EEUU

El Capitolio de Estados Unidos, en Washington, en una imagen del 19 de septiembre de 2025.

Los votantes del estado de Virginia, en Estados Unidos, aprobaron este martes un nuevo mapa de distritos electorales diseñado por el Partido Demócrata (en el poder en este territorio) que podría arrebatar cuatro escaños republicanos en la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Según las proyecciones de los medios estadounidenses, esto supone un nuevo revés para las precarias posibilidades de los conservadores, del partido del presidente Donald Trump, de mantener su estrecha mayoría.

Ahora mismo, los republicanos tienen el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, lo que unido a la mayoría de derechas de la Corte Supremo, ha facilitado la vida enormemente a Trump, que ha contado prácticamente con un rodillo entre su poder ejecutivo, más el legislativo de su formación y el judicial de sus jueces elegidos para el cargo. Eso puede acabar en otoño.

Esta elección especial ha sido la última batalla en una contienda sin precedentes por la redistribución de distritos, que se extendió de costa a costa y que comenzó el verano pasado, cuando Trump convenció a los republicanos de Texas para que aprobaran un nuevo mapa de distritos electorales que perjudicaba a cinco congresistas demócratas en ejercicio. La guerra estaba abierta.

Con la victoria de esta pasada noche, sus opositores han logrado neutralizar prácticamente cualquier avance republicano derivado de la iniciativa trumpista, aunque los republicanos de Florida tienen previsto considerar su propia propuesta de redistribución de distritos la próxima semana, eso sí.

Este resultado refuerza el impulso demócrata tras una serie de resultados "impresionantes", como los califica Reuters, en decenas de elecciones desde que Trump asumió la presidencia el año pasado. También fortalece a la gobernadora demócrata de Virginia, Abigail Spanberger, cuya victoria por 15 puntos en noviembre pasado fue interpretada como una advertencia temprana sobre las perspectivas republicanas este otoño y quien había hecho campaña a favor de la medida.

Quién es Abigail Spanberger, la demócrata que ha puesto firme a Trump en el Estado de la Unión En un momento de crisis de identidad y de liderazgo en los liberales, la gobernadora de Virginia (primera mujer en ocupar el cargo) se la erigido esta noche en la defensora de los ciudadanos. "No escuchamos la verdad de nuestro presidente".

Las cuentas

Es probable que la redistribución de distritos electorales permita a los demócratas obtener 10 de los 11 escaños del estado en la Cámara de Representantes de EEUU en noviembre, ampliando su ventaja actual de seis a cinco.

Los liberales sólo necesitan arrebatar tres escaños a los republicanos en todo el país en noviembre para controlar la Cámara de Representantes, compuesta por 435 escaños, lo que les permitiría investigar a la Administración Trump y bloquear la agenda legislativa del presidente.

Como reflejo de lo que está en juego, ambos partidos han invertido decenas de millones de dólares en la contienda de Virginia, con los demócratas gastando mucho más que los republicanos. La mayor parte de los fondos provino de grupos políticos que operan con fondos opacos y que no están obligados a revelar la identidad de sus donantes.

La principal organización que respalda la medida electoral, Virginians for Fair Elections, recaudó 64,1 millones de dólares hasta el 13 de abril, fecha límite para la presentación de informes de financiamiento de campañas. Más de 38 millones de dólares provinieron de House Majority Forward, el principal brazo político sin fines de lucro de los demócratas en la Cámara de Representantes.

El principal grupo de oposición liderado por los republicanos, Virginians for Fair Maps (Virginios por Mapas Justos), había recaudado casi 20 millones de dólares hasta el 13 de abril.

Trump exhortó a los virginianos a votar en contra de la medida a primera hora del martes, escribiendo en redes sociales: "¡VIRGINIA, VOTEN 'NO' PARA SALVAR SU PAÍS!", publicó, con sus habituales mayúsculas.

El presidente de EEUU, Donald Trump, asiste a una ceremonia en el Pentágono, en Washingto, para conmemorar el 24º aniversario del 11-S, el 11 de septiembre de 2025. Yasin Ozturk / Anadolu via Getty Images

Cómo cuaja el cambio

El referéndum modifica la constitución estatal para permitir que los legisladores dejen de lado a una comisión independiente de redistribución de distritos hasta 2030, cuando la facultad de trazar los límites de los distritos congresionales volvería a la comisión.

La medida aún enfrenta impugnaciones legales por parte de los republicanos, quienes argumentan que los legisladores demócratas no cumplieron con la ley al aprobar el referéndum propuesto. La Corte Suprema estatal permitió que la votación del martes se llevara a cabo, pero aún podría decidir invalidar el referéndum, lo que dejaría sin efecto los resultados.

La redistribución de distritos generalmente se realiza al final de cada década para reflejar los cambios demográficos registrados en el Censo de los Estados Unidos. Históricamente, los legisladores estatales han utilizado este proceso para diseñar distritos electorales más favorables a su partido, una estrategia conocida como manipulación electoral partidista.

Los demócratas argumentaron que el nuevo mapa era necesario para contrarrestar a Texas y otros estados republicanos que han utilizado la redistribución de distritos para atacar escaños demócratas a instancias de Trump. Los republicanos acusaron a los demócratas de hipocresía, señalando sus posturas anteriores contra la manipulación electoral partidista.

Incluso después de la votación en Virginia, la carrera armamentística de la redistribución de distritos está lejos de terminar. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, ha convocado una sesión especial la próxima semana para considerar la redistribución de distritos de ese estado y la Corte Suprema norteamericana aún está evaluando un caso sobre derechos electorales que podría permitir a los republicanos en los estados del sur atacar escaños demócratas adicionales.