Irán ataca a tiros un portacontenedores cerca de Ormuz, según un organismo marítimo británico

Vista de un petrolero rodeado por una mancha de petróleo tras ser atacado por lanchas patrulleras iraníes en el estrecho de Ormuz, en una imagen de archivo.

Irán atacó a tiros en las últimas horas un buque portacontenedores a 15 millas náuticas al noreste de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, informó este miércoles la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Una lancha armada de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, en inglés) se acercó al buque sin establecer contacto previo por vía radiofónica y abrió fuego contra él, "lo que ha causado graves daños en el puente de mando", indicó el organismo, que recopila información sobre ataques a buques en la guerra de Irán.

Toda la tripulación "se encuentra a salvo" y "no se han registrado incendios ni repercusiones medioambientales", añadió la agencia, con sede en el Reino Unido.

Tregua sin detalles

La información sobre el ataque llega al día siguiente de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás a su decisión de no prorrogar el alto el fuego con Irán, que caducaba este miércoles, y anunciara una tregua indefinida para dar tiempo a la negociación con el régimen de los ayatolás.

Trump aseguró, no obstante, que mantendrá el bloqueo naval impuesto contra Irán, que, según el Comando Central estadounidense, mantiene detenido el 90 % del comercio marítimo de Irán desde hace 10 días.

El republicano dijo esta madrugada en su cuenta oficial de Truth Social que varias personas le han dicho que "Irán quiere abrir el estrecho de inmediato" pero que él respondió: "si hacemos eso, nunca podrá haber un acuerdo".

"Irán no quiere que se cierre el Estrecho de Ormuz, lo quiere abierto para poder ganar 500 millones de dólares al día (...) solo dicen que lo quieren cerrado porque lo tengo totalmente BLOQUEADO (¡CERRADO!)", agregó el mandatario.

Finalmente, Trump volvió a amenazar con destruir la república islámica "incluyendo a sus líderes" si no se alcanza un acuerdo.

Teherán, por su parte, rechazó las declaraciones del mandatario sobre el cese del fuego, diciendo que no es posible que la parte que va "perdiendo" la guerra decida las condiciones y que el bloqueo naval es percibido como si se tratase de un bombardeo.

Las conversaciones de paz entre ambas partes han quedado paralizadas y la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente J.D. Vance canceló su viaje a Islamabad antes de que Trump anunciara la extensión del cese el fuego.