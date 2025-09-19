Va a comprar a un Lidl de Finlandia durante la semana española y alucina con la sección de embutidos y queso

La creadora de contenido Nerea Bartolomé (@nereabartolome_) vive en Finlandia desde hace un buen tiempo y resulta que hace bien poco fue la semana española en el supermercado Lidl, por lo que no dudó ni un segundo en ir a comprobar todos los productos disponibles y sus precios, que han sido comparados por los usuarios de TikTok.

Lo primero que ha enseñado es una botella de aceite de oliva virgen extra de la marca Solymar, a un precio de 8.99 euros. Cómo no, habían traído un paquete de arroz de paella y latas de aceitunas verdes con anchoa, además de tiras de maíz, artesanas con pipas y tomate frito con cebolla.

Marca España total: botes de salsa brava y alioli. "Llaman alioli a cualquier cosa, y si quieres traer algo español, tráeme unos sobaos, por favor. Me esperaba una mejor oferta gastronómica, la verdad", ha comentado al respecto.

En la sección de congelados, productos típicos de España como mini churros con chocolate, preparado para paella por cuatro euros, patatas bravas y calamares a la marinera. "Me parece un poco mal que lo llamen semana española y sea literalmente una esquina", ha opinado, justo antes de enseñar botes de gazpacho a unos tres euros aproximadamente.

Ha alucinado con algunos paquetes como el de tiras de chorizo por cuatro euros y la tortilla de patata preparada con bacon, otra con chorizo y otra con espinacas. "Te las venden todas por tres euros y pico", ha añadido.

Algo que le ha impactado son los paquetes de queso de casi 5 euros por 150 gramos: "Pero si te vienen dos gramos". "70 gramos de jamón serrano dos euros. Lidl, por favor, así no...", ha opinado.

"En fin, muy decepcionada, esto no es semana española ni es nada. He venido porque necesitaba papel higiénico, que para lo que hay que ver no vengo. Ni unos sobaos, ni unas magdalenas... No sabéis lo que lo echo de menos. Quizá he llegado tarde porque otras veces han traído más cosas", ha concluido.