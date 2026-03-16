La huelga de profesores en Cataluña arranca con cortes de carreteras en Barcelona

Imagen de archivo de una de las pasadas manifestaciones de los docentes en Cataluña.

Las protestas de los docentes, que empiezan este lunes una semana de paros en Cataluña, han colapsado esta mañana los accesos a la ciudad de Barcelona y han cortado vías como la Ronda de Dalt a la altura de la plaza Karl Marx y la Gran Vía en L'Hospitalet de Llobregat con una marcha en dirección a plaza Espanya.

Las manifestaciones, convocadas por los sindicatos mayoritarios, Spepc, han provocado además grandes congestiones de entrada a la capital catalana que suman casi 50 kilómetros en la B-23, la A-2, la C-31, la C-58 y la C-32.

En la C-32, la denominada autopista del Maresme, los conductores han tardado una hora en atravesar Badalona, tras permanecer 45 minutos completamente parados, lo que ha provocado colas kilométricas en una de las principales vías de entrada a la capital catalana.

El sindicato Ustec, convocante de los paros de esta semana junto a Spepc y la CGT, se ha quejado de que los Mossos d'Esquadra han identificado y registrado a participantes en las protestas y que "han amenazado con cargas policiales", lo que consideran es "una vulneración" del derecho a la manifestación.

¿Por qué protestan los sindicatos convocantes?

Cataluña afronta a partir de este lunes una semana de paros en las aulas por el pulso que los sindicatos Ustec, Aspepc y CGT mantienen con la Generalitat, a raíz de su rechazo al reciente acuerdo salarial entre el Departamento de Educación, CCOO y UGT.

Los convocantes persiguen una movilización lo más similar posible a la conseguida el pasado 11 de febrero, cuando una convocatoria unitaria vació las aulas y sacó a la calle a unos 70.000 docentes en toda Cataluña.

Estos sindicatos se sienten reforzados por una encuesta, organizada por estas mismas organizaciones, en la que participaron 42.965 docentes -el 50 % de la plantilla estructural en Cataluña- y el 95 % (40.780) rechazó el acuerdo firmado con la Generalitat, además de disponerse a participar en la huelga.