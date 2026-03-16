Padre, madre, dos hijos: Cisjordania llora a los Bani Odeh, asesinados a tiros por Israel

El pequeño Mustafá, sobreviviente del ataque, abraza los cuerpos de sus padres y dos hermanos, atacados por Israel, durante su funeral en Tammoun (Cisjordania), el 15 de marzo de 2026.

El poeta palestino más reconocido en las últimas décadas, Mahmoud Darwish, afirmaba de su pueblo: "Sufrimos de una enfermedad incurable: la esperanza". Pero historias como la de los Bani Odeh parecen agotar de golpe esas reservas, de tan demoledoras y paralizantes. Hablamos de una familia de Cisjordania que acaba de ser asesinada por soldados de Israel. Padre, madre y dos hijos, uno de ellos con necesidades especiales. Desarmados, inocentes. Les sobreviven dos niños más, que quedaron heridos y noqueados al ver que su familia desaparecía a tiro limpio, a su lado.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo en el mayor de los territorios palestinos ocupados. Ali Khaled Bani Odeh, de 37 años; su esposa Waad, de 35, y dos de sus hijos -Mohammad y Othman, de cinco y siete años respectivamente- recibieron disparos en la cabeza en la aldea de Tammun, cuando regresaban de una cena familiar tras la ruptura del ayuno de Ramadán, la festividad musulmana que finaliza esta semana.

Dos niños más, Mustafá y Khaled, sobrevivieron. En declaraciones a la agencia de noticias Reuters desde en el hospital, el último de ellos, de 12 años, explicó que oyó a su madre llorar y a su padre rezar, pero ninguna voz de sus otros hermanos, antes de que el silencio se impusiera tras los disparos que acribillaron el coche. Todos regresaban a casa desde la ciudad de Nablus, tras una noche festiva, a horas en las que hay menos movimiento en las carreteras cisjordanas.

"De repente, oímos disparos directos hacia nosotros. No sabíamos de dónde venían", declaró Khaled más tarde a la CNN. "Mi padre estaba recitando la shahada [la declaración de fe islámica que los musulmanes pronuncian al enfrentarse a la muerte] y levantó el dedo. Mi madre gritó y luego se quedó en silencio". Las imágenes posteriores al tiroteo muestran balas esparcidas por la carretera y lo que parecen ser manchas de sangre. "No queda nadie más que mi hermano Mustafa y yo", dice el crío.

En las imágenes, se le ve acelerado, como una víctima de estrés post traumático, mientras que su hermano, a su lado, está completamente ausente, otra manera de romper ante del dolor. Se le vio, luego, abrazado a los cuerpos de sus padres y hermanos. Tiene ocho años.

Imagen de los niños de la familia Bani Odeh, dos de los cuales fueron muertos en el ataque de los soldados israelíes. Facebook

Las versiones

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que "las autoridades pertinentes están investigando las circunstancias del incidente". Sus fuerzas, dicen, formaban parte de una operación en Tammun para arrestar a palestinos buscados por su participación en actividades "terroristas" contra ellos.

Sostienen, mientras, que "un vehículo aceleró hacia las fuerzas de seguridad. Estas se sintieron amenazadas y respondieron abriendo fuego", declaró el Ejército en un comunicado.

"Como resultado, cuatro palestinos que se encontraban en el vehículo perdieron la vida", agregan. Aún no se han difundido imágenes de cámaras de seguridad del incidente que puedan ayudar a determinar los movimientos reales del vehículo y las Fuerzas de Defensa de Israel no han facilitado ningún vídeo.

Una grabación que ha salido a la luz muestra el coche de la familia, con el parabrisas destrozado, siendo remolcado por un vehículo militar israelí. Los paramédicos palestinos también afirman que se les impidió entrar en el lugar para prestar asistencia médica, según informó la Media Luna Roja Palestina, una práctica que no es nueva en Cisjordania. Una hora después, personal sanitario de un hospital local recibió a los cuatro miembros fallecidos de la familia, indican medios como Al Jazeera.

La cadena de televisión de Qatar sostiene que los soldados israelíes sacaron del coche a los niños heridos, los que sobrevivieron al tiroteo, y los golpearon. "La familia extensa dice que el padre y la madre no sabían que las fuerzas israelíes estaban allí, ya que iban en un coche palestino". Sólo "intentaban tener un día normal". Con la normalidad de la ocupación, se entiende.

"Los soldados interrogaron violentamente a Khaled en el lugar de los hechos. Inicialmente, el Ejército (israelí) impidió que las ambulancias llegaran a la zona, y sólo después de un tiempo se permitió el acceso a los equipos médicos. El ejército confiscó el vehículo de la familia, que estaba acribillado a balazos", añade en un comunicado la ONG israelí B'Tselem.

Los cuatro cuerpos fueron enterrados ayer tarde en Tamún, en mitad de un masivo homenaje de sus allegados y vecinos.

Una anciana abraza a Khaled, uno de los niños supervivientes de la familia Bani Odeh, el 15 de marzo de 2026, durante el entierro de sus hermanos y padres. Mohammed Torokman / Reuters

Agresión generalizada

En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino condenó enérgicamente los asesinatos, que, según afirmó, no supone un incidente aislado, sino parte de una agresión generalizada y sistemática contra los palestinos por parte de Israel.

La ONU afirma que gran parte de Cisjordania ocupada ha permanecido bajo estrictas restricciones de movimiento desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero. Según las autoridades palestinas y la ONU, los ataques violentos también han continuado.

En términos más generales, la violencia en la zona ha aumentado drásticamente desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la guerra en Gaza. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 8 de marzo de 2026, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informó que 1.064 palestinos murieron en la Cisjordania ocupada, entre ellos al menos 231 niños.