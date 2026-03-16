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Padre, madre, dos hijos: Cisjordania llora a los Bani Odeh, asesinados a tiros por Israel
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Padre, madre, dos hijos: Cisjordania llora a los Bani Odeh, asesinados a tiros por Israel

La familia regresaba a casa tras romper el ayuno de Ramadán, cuando fue atacada por soldados que, dicen, se sintieron "amenazados". Los críos tenían cinco y siete años. Uno de ellos, con necesidades especiales. Dos niños más sobrevivieron.

Carmen Rengel
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El pequeño Mustafá, sobreviviente del ataque, abraza los cuerpos de sus padres y dos hermanos, atacados por Israel, durante su funeral en Tammoun (Cisjordania), el 15 de marzo de 2026.
El pequeño Mustafá, sobreviviente del ataque, abraza los cuerpos de sus padres y dos hermanos, atacados por Israel, durante su funeral en Tammoun (Cisjordania), el 15 de marzo de 2026.Mohammed Torokman / Reuters

El poeta palestino más reconocido en las últimas décadas, Mahmoud Darwish, afirmaba de su pueblo: "Sufrimos de una enfermedad incurable: la esperanza". Pero historias como la de los Bani Odeh parecen agotar de golpe esas reservas, de tan demoledoras y paralizantes. Hablamos de una familia de Cisjordania que acaba de ser asesinada por soldados de Israel. Padre, madre y dos hijos, uno de ellos con necesidades especiales. Desarmados, inocentes. Les sobreviven dos niños más, que quedaron heridos y noqueados al ver que su familia desaparecía a tiro limpio, a su lado. 

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo en el mayor de los territorios palestinos ocupados. Ali Khaled Bani Odeh, de 37 años; su esposa Waad, de 35, y dos de sus hijos -Mohammad y Othman, de cinco y siete años respectivamente- recibieron disparos en la cabeza en la aldea de Tammun, cuando regresaban de una cena familiar tras la ruptura del ayuno de Ramadán, la festividad musulmana que finaliza esta semana. 

Dos niños más, Mustafá y Khaled, sobrevivieron. En declaraciones a la agencia de noticias Reuters desde en el hospital, el último de ellos, de 12 años, explicó que oyó a su madre llorar y a su padre rezar, pero ninguna voz de sus otros hermanos, antes de que el silencio se impusiera tras los disparos que acribillaron el coche. Todos regresaban a casa desde la ciudad de Nablus, tras una noche festiva, a horas en las que hay menos movimiento en las carreteras cisjordanas. 

"De repente, oímos disparos directos hacia nosotros. No sabíamos de dónde venían", declaró Khaled más tarde a la CNN. "Mi padre estaba recitando la shahada [la declaración de fe islámica que los musulmanes pronuncian al enfrentarse a la muerte] y levantó el dedo. Mi madre gritó y luego se quedó en silencio". Las imágenes posteriores al tiroteo muestran balas esparcidas por la carretera y lo que parecen ser manchas de sangre. "No queda nadie más que mi hermano Mustafa y yo", dice el crío. 

En las imágenes, se le ve acelerado, como una víctima de estrés post traumático, mientras que su hermano, a su lado, está completamente ausente, otra manera de romper ante del dolor. Se le vio, luego, abrazado a los cuerpos de sus padres y hermanos. Tiene ocho años. 

Imagen de los niños de la familia Bani Odeh, dos de los cuales fueron muertos en el ataque de los soldados israelíes.
Imagen de los niños de la familia Bani Odeh, dos de los cuales fueron muertos en el ataque de los soldados israelíes.Facebook

Las versiones

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado de que "las autoridades pertinentes están investigando las circunstancias del incidente". Sus fuerzas, dicen, formaban parte de una operación en Tammun para arrestar a palestinos buscados por su participación en actividades "terroristas" contra ellos.

Sostienen, mientras, que "un vehículo aceleró hacia las fuerzas de seguridad. Estas se sintieron amenazadas y respondieron abriendo fuego", declaró el Ejército en un comunicado. 

"Como resultado, cuatro palestinos que se encontraban en el vehículo perdieron la vida", agregan. Aún no se han difundido imágenes de cámaras de seguridad del incidente que puedan ayudar a determinar los movimientos reales del vehículo y las Fuerzas de Defensa de Israel no han facilitado ningún vídeo. 

Una grabación que ha salido a la luz muestra el coche de la familia, con el parabrisas destrozado, siendo remolcado por un vehículo militar israelí. Los paramédicos palestinos también afirman que se les impidió entrar en el lugar para prestar asistencia médica, según informó la Media Luna Roja Palestina, una práctica que no es nueva en Cisjordania. Una hora después, personal sanitario de un hospital local recibió a los cuatro miembros fallecidos de la familia, indican medios como Al Jazeera

La cadena de televisión de Qatar sostiene que los soldados israelíes sacaron del coche a los niños heridos, los que sobrevivieron al tiroteo, y los golpearon. "La familia extensa dice que el padre y la madre no sabían que las fuerzas israelíes estaban allí, ya que iban en un coche palestino". Sólo "intentaban tener un día normal". Con la normalidad de la ocupación, se entiende. 

"Los soldados interrogaron violentamente a Khaled en el lugar de los hechos. Inicialmente, el Ejército (israelí) impidió que las ambulancias llegaran a la zona, y sólo después de un tiempo se permitió el acceso a los equipos médicos. El ejército confiscó el vehículo de la familia, que estaba acribillado a balazos", añade en un comunicado la ONG israelí B'Tselem.

Los cuatro cuerpos fueron enterrados ayer tarde en Tamún, en mitad de un masivo homenaje de sus allegados y vecinos. 

Una anciana abraza a Khaled, uno de los niños supervivientes de la familia Bani Odeh, el 15 de marzo de 2026, durante el entierro de sus hermanos y padres.
Una anciana abraza a Khaled, uno de los niños supervivientes de la familia Bani Odeh, el 15 de marzo de 2026, durante el entierro de sus hermanos y padres.Mohammed Torokman / Reuters

Agresión generalizada

En un comunicado publicado en X, el Ministerio de Asuntos Exteriores palestino condenó enérgicamente los asesinatos, que, según afirmó, no supone un incidente aislado, sino parte de una agresión generalizada y sistemática contra los palestinos por parte de Israel.

La ONU afirma que gran parte de Cisjordania ocupada ha permanecido bajo estrictas restricciones de movimiento desde el estallido de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero. Según las autoridades palestinas y la ONU, los ataques violentos también han continuado.

En términos más generales, la violencia en la zona ha aumentado drásticamente desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron la guerra en Gaza. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 8 de marzo de 2026, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) informó que 1.064 palestinos murieron en la Cisjordania ocupada, entre ellos al menos 231 niños.

Carmen Rengel
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Soy redactora centrada en Global y trato de contar el mundo de forma didáctica y crítica, con especial atención a los conflictos armados y las violaciones de derechos humanos.

 

Sobre qué temas escribo

Mi labor es diversa, como diverso es el planeta, así que salto de Oriente Medio a Estados Unidos, pero siempre con el mismo interés: tratar de entender quién y cómo manda en el siglo XXI y cómo afectan sus decisiones a la ciudadanía. Nunca hemos tenido tantos recursos, nunca hemos tenido tanto conocimiento, pero no llegan ni las reformas ni la convivencia prometidas. Las injusticias siempre hay que denunciarlas y para eso le damos a la tecla.

 

También tengo un especial empeño en la actualidad europea, que es la que nos condiciona el día a día, y trato de acercar sus novedades desde Bruselas. En esta ciudad y en este momento, la defensa es otra de las materias que más me ocupan y preocupan.

 

Mi trayectoria

Nací en Albacete en 1980 pero mis raíces son sevillanas. Estudié Periodismo en la Universidad de Sevilla, donde también me hice especialista en Comunicación Institucional y Defensa. Trabajé nueve años en El Correo de Andalucía escribiendo de política regional y salté al gabinete de la Secretaría de Estado de Defensa, en Madrid. En 2010 me marché como freelance (autónoma) a Jerusalén, donde fui corresponsal durante cinco años, trabajando para medios como la Cadena SER, El País o Canal Sur TV.

 

En 2015 me incorporé al Huff, pasando por las secciones de Fin de Semana y Hard News, siempre centrada en la información internacional, pero con brochazos de memoria histórica o crisis climática. El motor siempre es el mismo y lo resumió Martha Gellhorn, maestra de corresponsales: "Tiro piedras sobre un estanque. No sé qué efecto producen, pero al menos yo tiro piedras". Es lo que nos queda cuando nuestras armas son el ordenador y las palabras: contarlo. 

 

Sí, soy un poco intensa con el oficio periodístico y me preocupan sus condiciones, por eso he formado parte durante unos años de la junta directiva de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) España. Como también adoro la fotografía, escribí  'El viaje andaluz de Robert Capa'. Tuve el honor de recibir el XXIII Premio de la Comunicación Asociación de la Prensa de Sevilla por mi trabajo en Israel y Palestina y una mención especial en los Andalucía de Periodismo de la Junta de Andalucía (2007). He sido jurado del IV Premio Internacional de Periodismo ‘Manuel Chaves Nogales’.

 

 

 

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