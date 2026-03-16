Michael B. Jordan le arrebata el Oscar a Chalamet y se marcha a celebrarlo en una hamburguesería

Ha nacido una estrella: el actor Michael B. Jordan ha pasado de ser un desconocido a alzarse con el Oscar a Mejor actor, arrebatándole la estatuilla hasta el que hace una semana era el favorito, Timothée Chalamet. Recordemos que el protagonista de Marty Supreme se ha visto envuelto en una difícil polémica tras cuestionar el interés del público por el ballet y la ópera que ha podido influir de alguna manera en la última decisión del jurado.

Hayan tenido que ver o no esas declaraciones, lo cierto es que la interpretación de Jordan de los diabólicos gemelos Smoke y Stack en Sinners ha sido alabada y ya le había procurado el reconocimiento del Sindicato de Actores.

Emocionado, ha subido a recoger su Oscar, que ha dedicado especialmente a su familia. "Mamá, estoy aquí", le ha dicho a su madre, que se encontraba entre los asistentes, y también se ha dirigido a su padre, Michael, que ha viajado desde Ghana para la gala, y a sus dos hermanos, Jamila y Khalid.

Tras haber vivido una de las noches más especiales de su vida, Michael B. Jordan se ha ido a celebrarlo, pero antes de pisar la fiesta que tradicionalmente celebra la revista Vanity Fair, ha decidido reponer fuerzas en uno de los restaurantes de la famosa hamburguesería estadounidense, In N' Out.

Su presencia ha hecho las delicias de los clientes y el actor, Oscar en mano, ha posado para numerosos selfies y ha disfrutado en una de sus mesas de una hamburguesa, entre vítores y aplausos.

Michael B. Jordan posa con su estatuilla en la fiesta de Vanity Fair posterior a la gala de los Oscar. Jason Armond

Minutos después, Jordan cambiaba su total look negro por un traje marrón, con camisa blanca y corbata negra, para posar en la mencionada fiesta junto a su adorada estatuilla.