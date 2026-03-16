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Michael B. Jordan le arrebata el Oscar a Chalamet y se marcha a celebrarlo en una hamburguesería
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Michael B. Jordan le arrebata el Oscar a Chalamet y se marcha a celebrarlo en una hamburguesería

Mila Fernández
Mila Fernández
Michael B. Jordan con el Oscar por su interpretación en 'Sinners'.
Michael B. Jordan con el Oscar por su interpretación en 'Sinners'.Karwai Tang

Ha nacido una estrella: el actor Michael B. Jordan ha pasado de ser un desconocido a alzarse con el Oscar a Mejor actor, arrebatándole la estatuilla hasta el que hace una semana era el favorito, Timothée Chalamet. Recordemos que el protagonista de Marty Supreme se ha visto envuelto en una difícil polémica tras cuestionar el interés del público por el ballet y la ópera que ha podido influir de alguna manera en la última decisión del jurado.

Hayan tenido que ver o no esas declaraciones, lo cierto es que la interpretación de Jordan de los diabólicos gemelos Smoke y Stack en Sinners ha sido alabada y ya le había procurado el reconocimiento del Sindicato de Actores.

Emocionado, ha subido a recoger su Oscar, que ha dedicado especialmente a su familia. "Mamá, estoy aquí", le ha dicho a su madre, que se encontraba entre los asistentes, y también se ha dirigido a su padre, Michael, que ha viajado desde Ghana para la gala, y a sus dos hermanos, Jamila y Khalid.

@cordellmatthias michael b jordan at in-n-out burger after his historic win?!?!?? what is life?? #oscars #sinners #strangertoyourlove #fyp #michaelbjordan ♬ original sound - matthias

Tras haber vivido una de las noches más especiales de su vida, Michael B. Jordan se ha ido a celebrarlo, pero antes de pisar la fiesta que tradicionalmente celebra la revista Vanity Fair, ha decidido reponer fuerzas en uno de los restaurantes de la famosa hamburguesería estadounidense, In N' Out. 

Su presencia ha hecho las delicias de los clientes y el actor, Oscar en mano, ha posado para numerosos selfies y ha disfrutado en una de sus mesas de una hamburguesa, entre vítores y aplausos.

Michael B. Jordan posa con su estatuilla en la fiesta de Vanity Fair posterior a la gala de los Oscar.
  Michael B. Jordan posa con su estatuilla en la fiesta de Vanity Fair posterior a la gala de los Oscar.Jason Armond

Minutos después, Jordan cambiaba su total look negro por un traje marrón, con camisa blanca y corbata negra, para posar en la mencionada fiesta junto a su adorada estatuilla.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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