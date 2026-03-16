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Alvise Pérez casi duplica en votos a Podemos en Castilla y León... pero "deja" a Vox sin tres escaños
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Alvise Pérez casi duplica en votos a Podemos en Castilla y León... pero "deja" a Vox sin tres escaños

Se Acabó la Fiesta podría haber impedido que los de Abascal sumaran más procuradores más en detrimento del PSOE en las elecciones de Castilla y León. 

Javier Escartín
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Alvise, el pasado sábado en Madrid
Alvise, el pasado sábado en MadridEuropa Press via Getty Images

Otro traspié para Alvise. Después de quedarse en Aragón fuera del parlamento, Se Acabó la Fiesta tampoco obtuvo este domingo los votos suficientes para entrar en el parlamento de Castilla y León. 

Los datos del escrutinio casi al completo reflejan que SALF ha cosechado 17.332 votos en la cita electoral de este domingo, un porcentaje del 1,40 por ciento del total. Pero aunque no ha logrado apoyo suficiente para sacar algún procurador, el partido de Alvise sí ha quedado por encima de Podemos-Alianza Verde, que sólo ha conseguido 9.920 votos y un 0,74 por ciento de los sufragios. Es decir, Alvise Pérez ha conseguido casi el doble de votos que la formación morada.

Pero la presencia de Se Acabó la Fiesta ha podido pasar factura al bloque de la derecha en Castilla y León. Vox se quedó a muy pocos votos de arrebatar tres procuradores al PSOE. Concretamente, un representante en Valladolid, otro en Segovia y otro en Zamora. Si los votos obtenidos por Alvise en esas circunscripciones hubieran ido a parar a Vox (lo cual es mucho suponer, porque se podrían haber quedado en la abstención o ir hacia otra candidatura), los de Abascal habrían conseguido tres escaños más en detrimento del candidato socialista, Carlos Martínez. 

En Valladolid, Vox se quedó a 1.685 votos de arrebatarle un escaño al PSOE. Allí, el partido de Alvise logró 4.391 votos. En Segovia fueron 1.068 votos, cuando allí Se Acabó la Fiesta sumó 1.195.  En Zamora, por último, la marca para que Vox le arrebatara un procurador al PSOE fue aún más ínfima: 284 votos. Y en esa provincia, Alvise sumó 895 papeletas. 

Es decir, si todos los votos de Alvise hubieran ido a parar a Vox, el resultado habría sido: PP, 33; PSOE, 27; Vox, 17. Pero el balance final acabó siendo muy diferente y el PSOE sumó 30 escaños, dos más que hace cuatro años, y Vox, 14. 

Javier Escartín
Javier Escartín
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Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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