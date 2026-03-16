El Gobierno presentará esta semana las medidas contra el alza de precios de la energía provocado por la guerra de Irán
El Gobierno está trabajando "con los agentes sociales y con propuestas de los grupos parlamentarios".
El Gobierno de España presentará "a lo largo de esta semana" un paquete de medidas para mitigar el alza de los precios de la energía, dijo hoy la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
"Tendremos ese plan de respuesta integral con medidas estructurales y medidas coyunturales a lo largo de esta semana (...) Es un plan de respuesta integral y eso es muy importante. No se trata de tomar medidas, solo parches, sino pensar una visión más a largo plazo", dijo Aagesen a su llegada a un Consejo de Ministros de Energía de los países de la UE celebrado en Bruselas.
Agregó que el Gobierno está trabajando "con los agentes sociales y con propuestas de los grupos parlamentarios", sin concretar la fecha exacta para presentar las iniciativas que alivien el impacto de la guerra de Irán sobre los precios de la energía.