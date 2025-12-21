Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un experto en trabajo, sobre ser jefe: "Tienes que saber qué tipo de vida le das a tu equipo con ese salario"
EN DIRECTO
La participación a las 14:00 horas en Extremadura es del 35,92%, cinco puntos menos que en 2023
Virales
Virales

Un experto en trabajo, sobre ser jefe: "Tienes que saber qué tipo de vida le das a tu equipo con ese salario"

"No tiene ni pies ni cabeza...", comenta.

Juan De Codina
Juan De Codina
Publicación de TikTok de @mejoratuexitolaboral
Publicación de TikTok de @mejoratuexitolaboral

El emprendedor, experto en trabajo y creador de contenido que se hace llamar @mejoratuexitolaboral en redes sociales, acumulando más de 144.000 seguidores tan solo en TikTok, ha dado una advertencia a todos aquellos que tengan un puesto de responsabilidad y sean jefes de un equipo.

"Algo que jamás debes olvidar como jefe cuando tengas un gran salario, cuando tengas buenas condiciones, es cómo es la vida cuando tu salario es mucho más bajo", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas unas horas.

Por lo tanto, defiende que, como se sabrá por parte del jefe cuál es el salario de su equipo, tiene que saber "qué tipo de vida les das con ese salario". Ha recomendado hacer gastos de lo que cuesta un alquiler en la ciudad, la comida, el ocio y "una serie de cuestiones" y analizar con los salarios que se paga "qué vida les das a tus empleados".

"No tiene ni pies ni cabeza que a alguien que gana 20.000 euros le exijas una barbaridad"

Una frase que ha marcado el transcurso de su vídeo es el que ha comentado sobre exigir demasiado a los trabajadores que cobran tan poco. "Todo esto te tiene que ayudar a la hora de entender la motivación que pueden tener por el puesto de trabajo y también hasta qué punto puedes presionar o no", ha contado.

"Porque no tiene ni pies ni cabeza que alguien que gana 15.000, 18.000, 20.000 euros le exijas una barbaridad cuando le estás dando una vida prácticamente horrible en cuanto a condiciones", ha sentenciado.

Sobre los ahorros ha sido todavía más claro: "No pienses que la gente cuenta con mucho apoyo, no pienses que la gente tiene ahorros, piensa la vida que tiene esa persona con el salario que esté cobrando".

"Y porque ganes 100.000 o 200.000 euros, eso no implica que la vida sea fácil de vivir con 20.000 o 25.000 euros", ha sentenciado.

Juan De Codina
Juan De Codina
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

Sobre qué temas escribo

 

Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA PMS