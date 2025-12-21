Un experto en trabajo, sobre ser jefe: "Tienes que saber qué tipo de vida le das a tu equipo con ese salario"

El emprendedor, experto en trabajo y creador de contenido que se hace llamar @mejoratuexitolaboral en redes sociales, acumulando más de 144.000 seguidores tan solo en TikTok, ha dado una advertencia a todos aquellos que tengan un puesto de responsabilidad y sean jefes de un equipo.

"Algo que jamás debes olvidar como jefe cuando tengas un gran salario, cuando tengas buenas condiciones, es cómo es la vida cuando tu salario es mucho más bajo", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en apenas unas horas.

Por lo tanto, defiende que, como se sabrá por parte del jefe cuál es el salario de su equipo, tiene que saber "qué tipo de vida les das con ese salario". Ha recomendado hacer gastos de lo que cuesta un alquiler en la ciudad, la comida, el ocio y "una serie de cuestiones" y analizar con los salarios que se paga "qué vida les das a tus empleados".

"No tiene ni pies ni cabeza que a alguien que gana 20.000 euros le exijas una barbaridad"

Una frase que ha marcado el transcurso de su vídeo es el que ha comentado sobre exigir demasiado a los trabajadores que cobran tan poco. "Todo esto te tiene que ayudar a la hora de entender la motivación que pueden tener por el puesto de trabajo y también hasta qué punto puedes presionar o no", ha contado.

"Porque no tiene ni pies ni cabeza que alguien que gana 15.000, 18.000, 20.000 euros le exijas una barbaridad cuando le estás dando una vida prácticamente horrible en cuanto a condiciones", ha sentenciado.

Sobre los ahorros ha sido todavía más claro: "No pienses que la gente cuenta con mucho apoyo, no pienses que la gente tiene ahorros, piensa la vida que tiene esa persona con el salario que esté cobrando".

"Y porque ganes 100.000 o 200.000 euros, eso no implica que la vida sea fácil de vivir con 20.000 o 25.000 euros", ha sentenciado.