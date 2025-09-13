Va a la farmacia y ve lo que le costaría un medicamento sin financiación y su precio es la mayor defensa de la sanidad pública

A pesar de que últimamente el debate de la privatización sanitaria parece que está más en boga que nunca, el hecho de poder contar en España con una sanidad pública que hace que, entre otras cosas, la medicación sea mucho más accesible para todos los ciudadanos es una suerte.

Como muestra de esto, muchos usuarios de la red social ya han compartido en otras ocasiones la enorme diferencia de precio que supondría no poder contar con financiación pública en el ámbito sanitario.

Algo que también ha hecho esta mañana el tuitero Javi Tinoco (@javi_tinoco), quien ha podido ver a través del ordenador de su farmaéutica el precio real del medicamento que le habían recetado.

"He ido a la farmacia a por un medicamento que me han recetado y he visto el precio en el ordenador, 64 pelotes. Le digo a la señora: 'Perdone, ¿eso me va a costar?'. Y me dice que no, que la por la Seguridad Social me cuesta 4 euros", ha relatado el tuitero.

"Cuidado con lo que votas Juan Luis, que privatizan...", ha concluido el usuario, completamente sorprendido por la diferencia de precio, a la vez que agradecido por contar con una Seguridad Social que permita esta rebaja.

Asimismo, con esta anécdota el tuitero ha querido también alertar y recordar a los usuarios de la red social la importancia de tomar conciencia de lo que supondría la privatización de la sanidad.

"Hay que tener mucho cuidado y proteger esto a toda costa"; "Bendita sea la Seguridad Social, sin ella estaría muerto hoy en día (literalmente)"; "Yo padezco epilepsia nocturna y estaría en la ruina", han comentado algunos usuarios.

"Deberían de darnos una nota con lo que cuesta cada consulta a la que asistimos, cada intervención y medicamentos. A más de cuatro se le iban a quitar las tonterías de qie con un seguro de 50 euros al mes están cubiertos", ha propuesto otro tuitero.