Va a los Lagos de Covadonga y lo que ve hacer a una familia hace que pierda la fe en la humanidad

Un vídeo grabado en los Lagos de Covadonga por el usuario @soymarcis se ha hecho viral en TikTok tras mostrar una escena que ha indignado a miles de usuarios. El autor del clip denuncia el comportamiento de una familia que, según explica en la grabación, estaba bañándose en el lago y lanzando piedras al agua en un entorno natural protegido. La situación, asegura, le hizo "perder la fe en la humanidad".

El vídeo comienza con una reflexión del propio creador mientras muestra el paisaje del Parque Nacional de los Picos de Europa, uno de los espacios naturales más emblemáticos de España. En las primeras frases del vídeo lamenta que incluso en lugares de enorme valor ecológico se sigan produciendo comportamientos irresponsables.

"Acabo de ver a una puñetera familia tirando piedras al lago como si fueran subnormales", afirma con visible enfado mientras graba el entorno.

Según explica en el clip, la escena ocurrió un miércoles de febrero, en temporada baja y con poca afluencia de visitantes. Precisamente por eso, el autor del vídeo considera aún más sorprendente la situación.

"Es un miércoles en febrero… imaginaos cómo es esto en verano", comenta en el vídeo, insinuando que si ese comportamiento se produce en un momento de menor presencia de turistas, durante los meses de mayor afluencia la presión sobre el entorno puede ser todavía mayor.

Un entorno natural protegido

Los Lagos de Covadonga -Enol y Ercina- forman parte del Parque Nacional de los Picos de Europa y son uno de los destinos naturales más visitados del norte de España. Cada año miles de personas acuden a este enclave para disfrutar de sus paisajes de alta montaña.

Precisamente por su valor ambiental, el espacio cuenta con una normativa específica destinada a proteger el ecosistema. Entre otras cuestiones, se busca evitar actividades que puedan alterar el equilibrio natural del lago o el comportamiento de la fauna.

El vídeo critica precisamente la falta de respeto hacia ese entorno. En otro momento del clip, el autor reflexiona sobre cómo algunos comportamientos individuales acaban generando nuevas restricciones en espacios naturales.

"Luego nos sorprendemos de que nos lo prohíben todo", comenta en el vídeo.

Baños y lanzamiento de piedras

El creador del contenido explica que la familia a la que hace referencia no solo estaba lanzando piedras al lago, sino también bañándose en él, algo que está desaconsejado o restringido en muchos espacios naturales protegidos debido al impacto que puede tener sobre el ecosistema.

Aunque el vídeo no muestra directamente a las personas a las que se refiere -la cámara se centra principalmente en el paisaje-, el narrador insiste en que se trataba de una conducta que consideró completamente fuera de lugar.

Para el autor del vídeo, el problema no es únicamente el acto concreto, sino lo que simboliza: la falta de conciencia ambiental de algunos visitantes incluso en lugares especialmente sensibles.

La publicación ha generado un amplio debate en TikTok, donde numerosos usuarios han compartido experiencias similares en espacios naturales. Muchos coinciden en que este tipo de comportamientos son relativamente habituales en destinos turísticos muy populares.

Debate en redes sociales

Otros usuarios, sin embargo, señalan que casos como este no representan a la mayoría de visitantes y que la gran parte de las personas que acuden a parques naturales lo hacen con respeto por el entorno.

También hay quienes apuntan que la creciente presión turística sobre determinados lugares obliga a reforzar las normas de acceso y conservación. En los propios Lagos de Covadonga, por ejemplo, existen sistemas de control de tráfico en temporada alta para limitar la afluencia de vehículos y proteger el entorno.

La educación ambiental, clave

Más allá del episodio concreto, el vídeo ha reavivado una conversación recurrente: la necesidad de mejorar la educación ambiental y el respeto hacia los espacios naturales.

Parques nacionales como el de los Picos de Europa buscan precisamente equilibrar dos objetivos complejos: permitir que la población disfrute de paisajes únicos y, al mismo tiempo, garantizar la conservación de ecosistemas frágiles.

El autor del vídeo concluye con una reflexión que resume su frustración ante lo ocurrido: cómo es posible que en lugares "tan privilegiados" todavía haya visitantes que no sean conscientes del valor del entorno que tienen delante.

Una escena cotidiana que, convertida en vídeo viral, ha vuelto a abrir el debate sobre el comportamiento humano en la naturaleza.