Va al médico con dolor de hombro y acaba poniendo una denuncia en el Servicio Andaluz de Salud por lo que le recetan

El traductor técnico y astrónomo aficionado Paco Bellido ha criticado con dureza en su perfil de X lo que le ha ocurrido al ir a un centro de Salud en Andalucía con dolor de hombro.

"Voy al médico por un dolor de hombro. La doctora me dice que me va a recetar una pomada que es cara, pero que va muy bien", ha empezado contando en X sobre su problema médico.

Y ha proseguido para finalizar: "Me da el medicamento en un papel, lo compro en la farmacia y al llegar a casa ¡sorpresa! Ya he puesto denuncia en el Servicio Andaluz de Salud".

Como se puede ver en la caja del medicamento que ha compartido pone: "Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas". Un mensaje en la red social de Elon Musk que supera los 4.000 'me gusta' y los 200 comentarios.

"Os quejáis de la homeopatía pero ella nunca os ha hecho nada", "Deberían retirar la licencia a cualquier médico que recete homeopatía", "Lo de no permitir a las farmacias vender homeopatía,eso ya lo damos por perdido me imagino" y "Que los médicos, que han estudiado medicina, receten productos homeopáticos (y encima caros), es de ser un sinvergüenza total. Denuncia y que esto no se propague".

La experta Conchi Lilo ha instado a todos a hacer lo mismo que Paco: "Quienes desde los centros de salud (o farmacias) siguen recetando y dispensando homeopatía y jugando con la salud de la gente, q además confían su salud en ellos, son la vergüenza de la profesión sanitaria. Como Paco, hay que denunciar. Y "Medicamento homeopático" es un oxímoron".