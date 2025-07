Va al médico porque está engordando mucho sin razón y la respuesta que le da es casi de cárcel

La usuaria de TikTok @hashimotolife ha compartido el "comentario más estúpido" que le ha hecho un médico y ha provocado una enorme oleada de comentarios de gente que recuerda el que le hicieron a ellos.

"¿Cuál es el comentario más estúpido que os ha dicho un médico? Yo fui al médico porque estaba engordando muchísimo sin ninguna razón porque estaba comiendo muy poco, muy sano y haciendo mucho ejercicio", contextualiza.

"Y su respuesta fue esta: me dijo que las vacas también comen hierba y están gordas", rememora la usuaria, que ha dado lugar a un multitud de reacciones. La más destacada es la de una persona que cuenta: "Me enteré que estaba embarazada sin buscarlo, supuestamente de 6 semanas, a la semana 9 tengo un pequeño cólico y al limpiarme vi un hilito rosa insignificante pero fui a urgencias, el ginecobstetra un señor de unos 50 y largos me hace eco y me dice '¿De cuánto estás?".

"Le digo que de 9 semanas por mi última regla y me dice: 'Imposible, esto que veo es de cinco así que está muerto'. Y podéis imaginar rompí en llanto, pero pedí segunda opinión, al final fue verdad se había parado el embarazo a las cinco semanas pero no eran formas. En estos temas hay que ser más empáticos", cuenta.

"Pues sí… hay que ser muuuy empáticos en esos temas, y por desgracia veo que a mucha gente le ha pasado lo mismo que a ti… Cero empatía", ha respondido la autora del vídeo.

"Yo le dije que con lo que comía (sano y poco) no entendía porque no paraba de ganar peso y me dijo… 'Bueno eso decimos todos pero te aseguro que EN LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NO HABÍA NADIE GORDO'. Pedí otra opinión a otro profesional y resultó que tenía resistencia a la insulina", relata otro.