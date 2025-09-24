Va a pagar con tarjeta en un bar de Japón y flipa con lo que ve en el datáfono: para algunos, una idea genial

El cliente de un bar de Japón ha mostrado su estupefacción por cómo era el datáfono que le ofrecieron en el local para hacer el pago. La imagen ha provocado revuelo y debate, ya que muchos lo consideran una buena idea pero otros creen que puede confundir a los usuarios. Son muchos, además, los que destacan que no es algo exclusivo de ese país.

"Lo más divertido pagando tu factura en un bar en Japón, de vez en cuando mueven los números en la máquina", dice en Threads @thekanesaw junto a una foto en la que se ve que los dígitos para introducir el código PIN están colocados de forma aleatoria y no como es habitual, en orden.

En los comentarios, una persona explica que se debe a razones de seguridad y señala que está muy bien pensado: "El cambio es una característica de seguridad que evitará identificar tu PIN por manchas de huellas dactilares en la pantalla".

Otros admiten que puede aumentar la seguridad, pero reconocen que no serían capaces de acertar al poner su clave secreta: "Definitivamente fallaré esta prueba. Rara vez recuerdo mi código PIN. Es un patrón de la memoria muscular".

También son muchos los que subrayan que ese sistema no sólo se usa en Japón, sino que se ve en otros muchos países, entre ellos México, Tailandia, Grecia o mismamente en España: "No solo en Japón jajaja es por seguridad para tu pincode".

De hecho, hay quien señala que esa misma medida de seguridad la tienen para entrar en sus casas: "Tenemos ese tipo de llaves en nuestros edificios. Así se hace más difícil que alguien desde lejos pueda ver cuál es el código con el que se entra. También todos tenemos códigos diferentes".

"En Corea también hacen eso cuando compras on-line, en máquinas, en todas partes jajaja", dice otra persona.