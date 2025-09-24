Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Va a pagar con tarjeta en un bar de Japón y flipa con lo que ve en el datáfono: para algunos, una idea genial
Virales

Virales

Va a pagar con tarjeta en un bar de Japón y flipa con lo que ve en el datáfono: para algunos, una idea genial

A otros les estalla la cabeza al verlo. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona, con un datáfono.Getty Images

El cliente de un bar de Japón ha mostrado su estupefacción por cómo era el datáfono que le ofrecieron en el local para hacer el pago. La imagen ha provocado revuelo y debate, ya que muchos lo consideran una buena idea pero otros creen que puede confundir a los usuarios. Son muchos, además, los que destacan que no es algo exclusivo de ese país. 

"Lo más divertido pagando tu factura en un bar en Japón, de vez en cuando mueven los números en la máquina", dice en Threads @thekanesaw junto a una foto en la que se ve que los dígitos para introducir el código PIN están colocados de forma aleatoria y no como es habitual, en orden.

En los comentarios, una persona explica que se debe a razones de seguridad y señala que está muy bien pensado: "El cambio es una característica de seguridad que evitará identificar tu PIN por manchas de huellas dactilares en la pantalla".

Otros admiten que puede aumentar la seguridad, pero reconocen que no serían capaces de acertar al poner su clave secreta: "Definitivamente fallaré esta prueba. Rara vez recuerdo mi código PIN. Es un patrón de la memoria muscular".

También son muchos los que subrayan que ese sistema no sólo se usa en Japón, sino que se ve en otros muchos países, entre ellos México, Tailandia, Grecia o mismamente en España: "No solo en Japón jajaja es por seguridad para tu pincode".

De hecho, hay quien señala que esa misma medida de seguridad la tienen para entrar en sus casas: "Tenemos ese tipo de llaves en nuestros edificios. Así se hace más difícil que alguien desde lejos pueda ver cuál es el código con el que se entra. También todos tenemos códigos diferentes".

"En Corea también hacen eso cuando compras on-line, en máquinas, en todas partes jajaja", dice otra persona. 

El mensaje de thekanesaw en Threads.THREADS / thekanesaw
Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 