Un periódico finlandés habla de lo que se ve cada vez más en los restaurantes españoles al pagar la cuenta

El periódico finlandés Helsingin Sanotam ha dedicado un artículo a la tendencia que está ocurriendo en muchos restaurantes españoles y ha alertado a su país de que podría llegar y suponer un extra adicional, ya que afirman que el uso de efectivo ha comenzado a disminuir en los establecimientos.

El medio explica que en el restaurante John Scott's, de Málaga, hay un cartel en la puerta que dice que la cuenta no se divide y un encargado del bar detalla que se debe a que "compartir la cuenta le quita tiempo innecesario al camarero y puede producirse un error de cálculo que los camareros deben compensar con su propio fondo de propinas". Esta tendencia, tal y como se relata, se ha extendido a otras ciudades durante el verano como Barcelona.

En Finlandia, según se relata, existe la posibilidad de que los establecimientos puedan cobrar una tasa adicional si se quiere dividir la factura. Para ello, dan la opinión de Henriikka Kekkonen, un destacado experto de la Autoridad Finlandesa de Consumo y Competencia.

Tras contar que el Defensor del Consumidor nunca ha evaluado esa posibilidad de tener un cargo extra si los clientes buscan dividir la factura, el especialista escandinavo sí que subraya que "sí que puede aplicarse un recargo por un método de pago que se desvíe de la norma principal, aunque el consumidor debe tener la posibilidad de elegir un método de pago sin recargo". Eso sí, deja claro que la clientela tiene que saber de antemano el coste extra en caso de que deseen tener este fraccionamiento.

Asimismo, la cabecera finlandesa recuerda que el pago en efectivo, y por consecuente las propinas, cobraron una gran importancia en España y que lugares como Málaga, que recibían mucho menos turismo que hoy en día, "tenían, al estilo español, cajas A y B, es decir, una caja oficial y otra para uso propio".

Sin embargo, eso en las zonas más turísticas es cosa del pasado, ya que las cajas manuales han sido sustituidas por cajas automática. En estas nuevas cajas, el método de funcionamiento es el de introducir el dinero y de forma automática calcula el cambio y lo da, sin que tenga que intervenir un ser humano.