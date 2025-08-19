Va a la playa con una amiga y lo que se encuentran les deja impactados: muchos lo califican como "secta"

El usuario de TikTok @exiqelkolor ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando lo que se ha encontrado en una playa de Chile cuando estaba tranquilamente disfrutando de las vistas con una amiga.

"Una vez fui a la playa y me topé con esto que nunca supe qué era. Si sabe alguien algo o qué es esto. Sólo vi que había más gente con equipo de grabación", ha comentado el usuario en el vídeo.

En concreto, en la grabación se puede ver a un grupo de gente en círculo sentados frente al mar, cogidos de la mano y todos vestidos con unos trajes idénticos y con la cabeza cubierta.

Y el tiktoker no es el único que se ha quedado sorprendido, ya que el vídeo ha superado las 9,4 millones de visualizaciones, 471.600 'me gustas' y más de 4.360 comentarios en la red social.

Aunque muchos internautas han creído que se trata de una secta, algunos usuarios han arrojado un poco de luz, explicando en la sección de comentarios que se trata del Colectivo Chasky, agrupación artística chilena.

"El Colectivo Chasky es una agrupación artística chilena que, desde 2010, ha impulsado un enfoque transdisciplinar y reflexivo sobre la memoria, la identidad y el territorio, con especial atención a las culturas originarias y los desafíos ambientales. Sus obras se caracterizan por ser inmersivas, sensibles y profundamente ligadas a los lugares y narrativas que habitan", ha comentado un internauta.

"El Colectivo Chasky no hace rituales para algo malo. Son artistas que usan vestuarios y puestas en escena llamativas para transmitir mensajes sobre la naturaleza, la cultura y la memoria ancestral, no para prácticas dañinas", ha asegurado otro.

"A ver si iban a estar de fiesta"; "Son los enemigos de los Power Rangers"; "Anulo cualquier maldición, por si acaso"; "Yo creo que es un nuevo video de Twenty One Pilots"; "Yo veo eso y me falta mar para nadar, roca para escalar y campo para correr", han comentado los que se lo han tomado con más humor.