Va a la terraza de un bar, el de al lado tiene el volumen del móvil a tope y lo que le dice da la vuelta a la tortilla

No sería la primera vez que sucede lo que ha vivido el guionista Arturo González-Campos en la terraza de un bar. Clientes como el que ha visto hay a montones, pero su historia es una más dentro de la hostelería, dejándole ciertamente sorprendido por la respuesta que le dio ante su sugerencia.

El cliente en cuestión, que estaba en la mesa de al lado, estaba viendo un videotutorial de cómo hacer una tortilla de patatas. Hasta ahí bien, pero el problema llegó cuando lo estaba escuchando con el volumen a tope, molestándole tanto a él como al resto.

De forma educada, le sugirió que se pusiera los auriculares que, curiosamente, tenía encima de la mesa. Lo ha contado en un tuit que ha acumulado más de 60.000 visualizaciones y 1.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

"Un tipo en una terraza viendo un vídeo de cómo hacer una buena tortilla de patatas con el volumen de su móvil a tope, molestando al resto. Me levanto y le sugiero que se ponga los auriculares que tiene encima de la mesa... El maleducado soy yo. El ser humano puede ser maravilloso", ha relatado, dejando esa frase final irónica y sentenciadora.

En cuanto a reacciones, son cientos de usuarios que corroboran que no sería la primera vez que pasa. El usuario @ajedrecistabajo ha contado una anécdota similar: "Una vez fui a un centro cívico de mi municipio. Me pongo al ordenador, pero no puedo concentrarme porque un niñato con gafas de pasta está dando una mierda de curso de Outlook a un par de viejos a grito pelado".

"Le pido con toda la educación del mundo si puedo bajar la voz y me grita más fuerte, me manda a la mierda con una chulería y una prepotencia brutal. No contesto con esto, a los cinco minutos me señala con el dedo y le dice algo al encargado de la sala (esta vez en voz baja). El encargado se parte el culo con lo que le dijo", ha sentenciado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.