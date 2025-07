Va a vender la cadena de oro que le regaló su ex y se lleva la sorpresa de su vida cuando se lo van a tasar

En los últimos meses se han hecho virales en TikTok los vídeos en los que la gente va a tasar sus joyas de oro y de plata. Lo que más gusta entre los usuarios es el proceso para comprobar si algo es bueno o no y el precio final.

Como muchos sabrán, una de las cuentas más famosas es la de @tuorovalemas, con vídeos de más de tres millones de reproducciones en pocas horas y cientos de comentarios.

Para los no doctos en la materia, lo primero que hace para ver si algo es oro o no es pasarle un imán, si se queda pegado al imán no es oro. Después usa un ácido y ya por último, cuando se cerciora de que es oro, lo pesa y calcula el precio.

En uno de los últimos vídeos pasa algo totalmente inesperado. Un joven va a vender la cadena que le regaló su ex y al pasarle el imán ¡sorpresa! se queda pegado por lo que no es oro.

Esto ha generado decenas de miles de comentarios porque no es habitual que de primeras se quede imantado. Algo que también llama mucho la atención es que estos compradores de oro siempre usan la frase "el oro está en máximos históricos".

"Esta pieza la podríamos descartar. Me ha dicho que se la regaló su ex. Pues podemos confirmar que no es de oro", le ha dicho el tasador antes de que el joven le confesase que se la regaló por su segundo aniversario.