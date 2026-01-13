Kelley, 33 años, gana más de 100.000 euros como azafata en jets privados, pero no todo es lujo: "La gente no se da cuenta de cuántas huellas dactilares deja"

Una azafata de un jet privado sirviendo una copa a un cliente, en una imagen de archivo.

Trabajar en cruceros, aviones o mansiones de lujo puede resultar, a priori, el oficio perfecto. No obstante, la suntuosidad y riqueza que rodean a labores de este tipo en cada jornada pueden verse ensombrecidas por otras cuestiones. En otras palabras, no es oro todo lo que reluce.

Kelley Lokensgard da buena cuenta de ello. Tal y como relata al medio Business Insider, esta azafata de jet privado de 33 de años se dedica a atender a turistas adinerados para brindarles una experiencia de viaje cargada de todo lujo. Para ello, tiene que pulir cada detalle y mantener la discreción.

"Hago la compra la noche anterior y llego dos horas antes del vuelo; cargo mis arreglos florales, preparo los aperitivos para el embarque y retoco la cabina", señala y añade que "la gente no se da cuenta de cuántas huellas dactilares deja".

Un trabajo duro

La parte menos bonita de su trabajo es la que, en muchas ocasiones, permanece oculta. Lokensgard, que empezó en el oficio en 2021, ha llegado a estar trabajando 21 días al mes. No obstante, después de pasar por puestos en sectores tan dispares como la música, la educación y la alta gastronomía, ama la dureza de su día a día.

"Requiere mucho trabajo, resolución de problemas y una comunicación delicada con muchas partes y personas en constante movimiento; hay que ser un obrero para querer hacer este trabajo", afirma.

Sus días pasan alrededor del Gulfstream G550 , un gigantesco jet privado multimillonario. Sus horarios distan mucho del clásico de 9:00 a 17:00, sobre todo cuando tiene que realizar vuelos largos, en los que las jornadas pueden ser de unas 11 horas.

Sus labores implican desde la organización del catering -si bien algunos clientes le piden que directamente cocine ella platos al gusto-, los controles de seguridad, la limpieza de los platos y la tintorería. "A veces, nuestros clientes no quieren catering, y me dicen: 'Oye, prepara un bistec, sushi, tiras de pollo, papas fritas, ensaladas, una bandeja de frutas, bocadillos y postres para el vuelo'", subraya.

Un sueldo sustancioso

El sueldo de Lokensgard pasa ligeramente las seis cifras, es decir, los 100.000 euros anuales, pero algunos auxiliares de cabina VIP veteranos pueden alcanzar incluso los 300.000 euros al año, afirma el citado medio.

De acuerdo a Glassdoor, el sueldo de una azafata de un jet privado en España es:

Flight Attendant en Jet Aviation: 64.998 euros al año de salario promedio

de salario promedio El rango salarial medio en el país para este puesto suele oscilar entre los 35.000 y los 65.000 euros anuales.

Para conseguir el puesto, Lokensgard realizó un curso online además de una capacitación de cinco días. Durante su formación tuvo que aprender protocolo, lujo, servicio y seguridad.