Trump anima a los "patriotas iraníes" a seguir las protestas: "La ayuda está en camino"
"Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio", ha escrito horas después de anunciar aranceles para quienes hagan negocios con Irán.

Donald Trump, fotografiado en la Casa Blanca el 9 de enero de 2026.(Photo by Maxine Wallace/The Washington Post)Maxine Wallace / Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha dirigido a golpe de Truth, su red social de cabecera, a los manifestantes que protestan contra el régimen iraní.

En una publicación que ha colgado en la tarde de este martes, Trump ha señalado que ha cancelado sus reuniones con las autoridades del país y ha animado a los ciudadanos que están tomando las calles a que sigan haciéndolo, además de asegurar que "la ayuda está en camino".

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. ¡La ayuda está en camino! ¡MIGA! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", son las palabras textuales de su mensaje.

No se ha equivocado el mandatario estadounidense al teclear su famoso MAGA, de Make America Great Again (Hacer a América grande de nuevo). Pone MIGA con toda la intención por hacer el juego de palabras con Make Iran Great Again.

Las cifras de fallecidos que manejan las ONG 

Según ha informado Axios y recoge EFE, el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana intención, al parecer, de rebajar la tensión con Washington.

Previamente, Trump había amenazado con atacar a Irán como respuesta a la represión contra los manifestantes que llevan varias jornadas inundando las calles. Represión que se ha cobrado la vida de varias personas y que dejan numerosos detenidos.

Human Rights Activists News Agency cifra en 544 las personas que han muerto en estos levantamientos. Por su parte, la Organización Iraní de Derechos Humanos estima en 648 los manifestantes muertos, entre ellos nueve menores de edad.

Aranceles para quienes hagan negocios con Irán

Horas antes, y también a través de Truth, Trump anunció la imposición inmediata de un arancel del 25% a los países que "hagan negocios" con la República Islámica; una medida de presión económica contra el régimen.  

En esa posible lista de países podrían figurar los siguientes, a los que Irán exporta mayoritariamente sus productos: 

  • China
  • Emiratos Árabes Unidos
  • India
  • Otros socios en América Latina, como Brasil, Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay. 
13 enero
Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

