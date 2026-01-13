Trump anima a los "patriotas iraníes" a seguir las protestas: "La ayuda está en camino"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha dirigido a golpe de Truth, su red social de cabecera, a los manifestantes que protestan contra el régimen iraní.

En una publicación que ha colgado en la tarde de este martes, Trump ha señalado que ha cancelado sus reuniones con las autoridades del país y ha animado a los ciudadanos que están tomando las calles a que sigan haciéndolo, además de asegurar que "la ayuda está en camino".

"Patriotas iraníes, ¡sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cese la matanza sin sentido de manifestantes. ¡La ayuda está en camino! ¡MIGA! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", son las palabras textuales de su mensaje.

No se ha equivocado el mandatario estadounidense al teclear su famoso MAGA, de Make America Great Again (Hacer a América grande de nuevo). Pone MIGA con toda la intención por hacer el juego de palabras con Make Iran Great Again.

Las cifras de fallecidos que manejan las ONG

Según ha informado Axios y recoge EFE, el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana intención, al parecer, de rebajar la tensión con Washington.

Previamente, Trump había amenazado con atacar a Irán como respuesta a la represión contra los manifestantes que llevan varias jornadas inundando las calles. Represión que se ha cobrado la vida de varias personas y que dejan numerosos detenidos.

Human Rights Activists News Agency cifra en 544 las personas que han muerto en estos levantamientos. Por su parte, la Organización Iraní de Derechos Humanos estima en 648 los manifestantes muertos, entre ellos nueve menores de edad.

Aranceles para quienes hagan negocios con Irán

Horas antes, y también a través de Truth, Trump anunció la imposición inmediata de un arancel del 25% a los países que "hagan negocios" con la República Islámica; una medida de presión económica contra el régimen.

En esa posible lista de países podrían figurar los siguientes, a los que Irán exporta mayoritariamente sus productos:

China

Emiratos Árabes Unidos

India

Otros socios en América Latina, como Brasil, Venezuela, Argentina, Cuba, México, Colombia y Uruguay.