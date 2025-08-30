Van a un restaurante de Ibiza sabiendo que no será barato, pero lo que aparece justo al final de la cuenta trae cola

El que va a viajar a Ibiza, si es que está al día de la actualidad, sabe muy bien que no va a ser barato y que habrá que rascar del bolsillo más que de costumbre. Sobre todo para los turistas que van a ir a cenar por la isla, cuyos precios, especialmente en época de verano, son mucho más altos de lo habitual.

En el Diario de Ibiza se han hecho eco de la cuenta de un restaurante de la isla balear al que acudieron dos mujeres, conscientes de que saldría caro, pero llevándose toda una sorpresa cuando vieron lo que había apuntado al final del ticket.

La botella de agua costaba cinco euros, y entre platos como un solomillo de 48 euros, una ensaladilla con anchoas por 25, y unas croquetas de espicanas a 8, entre otros platos, la cuenta alcanzaba los 288,20 euros. Pero lo que ha generado la indignación a cientos de usuarios ha sido el cobro de 26,20 euros por el concepto "cargo de servicio".

Este tipo de cobros, tal y como especifica la ley y ratifica la OCU (Organización de Consumidores y Usuario), es ilegal en suelo español, pues solo se podría hacer el cargo si se trata de un verdadero servicio extra, siempre que esté especificado en la carta. Este no fue el caso y, además, el servicio básico y fundamental que da un restaurante de por sí ya va incluido en los precios de los platos.

Al final acabaron marchándose con una sensación agridulce, pues sabiendo que no iban a pagar poco se sintieron, como mínimo, engañadas. Tal como revela el citado diario, no dejaron propina, y están pendientes de una reclamación a consumo.

La cuenta de redes sociales @soycamareroo, dedicada especialmente a difundir este tipo de situaciones y a defender el derecho de los trabajadores y a criticar las prácticas abusivas en la hostelería, también ha difundido esta anécdota.

En cuanto a reacciones, sorprendentemente hay opiniones dividas. Mientras una gran parte (la mayoría) defiende a estas dos jóvenes, otros también achacan que "si tienen 300 euros para gastar en comida para dos, no llores por 26,20. Te vas al McDonald de Ibiza que ahí seguro que no te cobran servicio".