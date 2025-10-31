Ve lo que están instalando en un pueblo de Asturias y su reacción es para levantarse y aplaudir

El tuit publicado por @Borovil sobre lo que han instalado en su calle.

Es octubre, hasta hace pocos días incluso se veía a gente en pantalón corto y hacía calor en muchas zonas de España, pero el espíritu navideño ya comienza a verse en rincones de todo el país gracias a Ayuntamientos que deciden adelantar el inicio de estas fechas tan señaladas.

Ha sido el periodista ovetense Álvaro Boro, conocido en la red social de X como @Borovil, el que ha publicado una imagen de lo que ya están instalando en su calle para sorpresa de todo el mundo.

"Ya llegó a casa la Navidad", ha escrito, mientras adjunta una fotografía de un adorno con luces navideñas que cuelga en el ancho de la vía y que sirve para anunciar que estas fechas se acercan asomándose a la vuelta de la esquina.

Su imagen ha sido compartida por varios usuarios de la red dejando reacciones al respecto. La de Andrea, una joven que se llama en X @andididib, ha logrado obtener repercusión al hacer esta reflexión sobre escenas como estas que se acaban viendo a lo largo del año con fechas señaladas como Navidad, San Valentín, Halloween o Semana Santa.

"El ser humano detesta vivir en el presente, o está atrapado en lo que fue o en lo que será, casi nunca en lo que ya es", ha escrito Andrea, destacando en sus propias respuestas que "no ha pasado ni el día de Todos los Santos".

Ya se ven turrones en los supermercados

Si este adorno navideño llega a finales de octubre, los turrones a los supermercados llegaron muchos antes. El 24 de septiembre, Carrefour ya publicó un tuit en el que informaba que ya empezaban a comercializar turrones y polvorones en sus supermercados.

En esos mismos días otros establecimientos como Mercadona o Día también lanzaron a la venta todos estos productos navideños provocando numerosas respuestas de sorpresa por parte de la gente.