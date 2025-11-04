Transforma la carretera en un circuito y le cae una multa de 3.000 euros con nota al pie: “Ni en los X Games”

La Policía Local de Don Benito publicó el vídeo del “circuito” en sus redes sociales, donde se ha hecho viral.

Ni la Fórmula 1 ni los X Games: lo suyo fue directamente surrealista. A las 4:30 de la madrugada del 8 de agosto de 2025, un conductor decidió transformar la carretera que une Don Benito y Villanueva de la Serena (Badajoz) en su propio circuito de velocidad.

Según ha explicado la Policía Local de Don Benito en redes sociales, lo hizo en un momento “en que algunos descansan, otros trabajan y, según el día, unos siguen de fiesta. Y siempre hay quien decide que es un buen momento para salir a correr (aparentemente)”.

Y no se quedó ahí. Al ver una hilera de conos en plena vía, el conductor decidió añadir más “como si estuviera diseñando un circuito de karting”, bromea el cuerpo policial. Su improvisada idea obligó a los vehículos que pasaban a realizar un slalom digno de competición, que los agentes describieron con ironía: “Que ni en los X Games”.

“Se acabó el espectáculo”



Tras recibir el aviso, la patrulla se desplazó hasta el lugar para evitar males mayores. “Recibido el aviso, se acabó el espectáculo antes de que ocurriera algo grave”, añadieron. El conductor acabó con una multa de 3.000 euros por alterar la señalización vial.

Desde la Policía recordaron con su habitual tono didáctico: “La vía pública no es tu patio de recreo, y los conos no están ahí para que vengas a jugar”. El vídeo del insólito circuito, publicado por el propio cuerpo policial, se ha hecho viral en redes, donde no han faltado los elogios al ingenio del community manager de la Policía Local de Don Benito.

“Se ha ganado el honor de encender las luces de la feria 2025: ingenioso, cercano y siempre al pie del cañón”, bromeaba un usuario. Otros, más serios, reconocían el peligro de la situación: “Como para encontrarte con eso… qué miedo”, comentaba una seguidora.