Ver para creer: Ibai Llanos consigue un hito ante un jugador top de la primera división

Ibai Llanos ha vuelto a demostrar en su último vídeo de TikTok que no tiene rival cuando se trata de convertir una ocurrencia en contenido viral. En esta ocasión, el streamer más famoso de España ha decidido retar al portero titular del FC Barcelona, Joan García, para resolver una cuestión que muchos aficionados podrían hacerse en la intimidad: ¿cuántos penaltis puede meterle un humano promedio a uno de los mejores porteros de La Liga?

La puesta en escena, tan sencilla como dinámica. Un campo de fútbol, un balón situado a once metros de una portería y una pregunta inocente que anticipaba una hazaña: "¿Joan, cuántos crees que te meto?", le lanzó Ibai al portero titular del Barça antes de empezar la serie de disparos. "Uno, venga. ¡Y porque me dejo!", no tardó en responder Joan García.

Con todo listo para el duelo, a ambos ya solo les quedaba demostrar cuál de ellos tenía la razón. Así que, sin perder más tiempo, Ibai Llanos inauguraba el enfrentamiento lanzando el primero de los cinco penaltis y para el streamer español, digamos que la cosa empezó con comedia. “Ni me he tirado. Pero no eres malo”, se burlaba el portero blaugrana, quien acababa de ver como el esférico se iba por arriba, a la izquierda, de la portería. Como si el creador de contenidos vasco quisiera mandarlo de regalo al Museo del Barça.

El segundo ya cambió un poco el guion: un espectacular zapatazo a la escuadra derecha... y para dentro. Ni el propio Ibai daba crédito a lo que acababa de hacer: “¡Buah! No tengo palabras para lo que acaba de pasar”, comentaba aún en estado de shock. El tercero, pese a que le prometió a Joan García cambiar la zona de disparo, fue calcado. De nuevo el lado derecho, otra vez gol. “¡Ay, cabrón!”, se lamentaba el portero del Barça que, incrédulo, se lanzaba hacia el lado contrario.

Ibai se frotaba las manos: “Dos de tres, no se me da mal. Yo ya estoy contento y feliz", se jactaba. El cuarto... también dentro y ahí, el bilbaíno ya empezaba a creérselo: “Quizá me debería haber dedicado al fútbol, pero la rodilla y la lesión me mató", decía mientras Joan García intentaba salvar la honrilla con un “si no me tiro, te la paro”, aunque ya estaban 3-1.

Entonces llegó el último penalti. Otra vez a la escuadra derecha, igual que el primero y un nuevo gol que se subía al marcador. Cuatro de cinco penaltis e Ibai Llanos, en su salsa, ha tirado de buen humor y mirando a cámara, mano en la oreja simulando un teléfono móvil y un mensaje directo para el el presidente del Real Madrid: "Florentino, estoy libre".

Resignado ante la derrota, a Joan García únicamente le quedaba asumir la humillación de Ibai Llanos: “Has chutado los mejores penaltis que me han chutado en mi vida, tío", le dijo el portero del Barça, ex del Espanyol, al creador de contenidos, estrella de Twitch, en una confesión que rubricaba, cual notariio, una tanda de penaltis que ha hecho a la historia.