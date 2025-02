Viaja siete días a Egipto y enseña la comida que se lleva de España para "sobrevivir": cientos de reacciones

La creadora de contenido Isabel María (@isabelmariapv), que acumula casi un millón de seguidores en TikTok, ha publicado un vídeo en el aeropuerto, antes de partir hacia Egipto, en el que va a estar siete días.

Ha decidido voluntariamente llevarse comida de España y ha enseñado todo lo que lleva en su mochila de viaje, generando cientos de reacciones. "Es la comida que me llevo para sobrevivir siete días en Egipto, yo tengo casi claro que allí no voy a comer nada porque soy muy rara para comer", ha expresado.

"Mi padre me ha preparado cuatro paquetes de mojama, lo mejor de lo mejor, me los ha cortado y me los ha envasado al vacío", ha añadido. Después ha enseñado que casi se ha llevado la sección de embutidos de Mercadona: salchichón, paquetes de chorizo y jamón. Para picar y "saborear", pipas con sal.

También ha llevado consigo pequeños paquetes de los popularísimos cereales de chocolate con relleno de leche de Mercadona. "También un paquete de piquitos, y porque no me podría traer pan, que si no también llevaba pan", ha confesado.

"Esa es toda la comida que me llevo para siete días, por lo menos un paquetito por día me puedo comer, yo sé que al menos mi estómago va a estar lleno", ha rematado. También ha advertido de que tenía el miedo de que no le dejaran pasarlo por control, pero no ha sido así.

Su compañera de viaje también ha ilustrado su maleta con paquetes de Weikis y sobres de Cola Cao: "Esto no lo hay en todos lados". Ha generado ciertas reacciones, algunas avisándolas de que posiblemente la comida acabe "confiscada" en cuanto aterricen al aeropuerto de Egipto: "Ya lo verás".

Sin embargo, Isabel ha publicado un vídeo hace apenas unas horas en las que ha enseñado que, efectivamente, no ha tenido ningún problema para llevar la comida. También ha contestado a múltiples respuestas quejándose de ello, pero en lugar de con argumentos, la han llamado directamente "pueblerina".

Ella ha contestado de forma sublime, aclarando que solo la ha traído por si acaso, porque se conoce y no le gusta todo tipo de comida, pero no ha descartado en ningún momento probar comida hecha en Egipto.