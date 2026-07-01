Vía libre al debate sobre la ilegalización: un informe jurídico declara inconstitucional a la AfD

Simpatizantes del partido Alternativa para Alemania (AfD) ondean banderas durante un mitin en Hohenschoenhausen (Berlín), el 22 de febrero de 2025.

Los servicios de inteligencia alemanes (BfV) han emitido una severa advertencia sobre el creciente peligro que representa la ultraderecha para la democracia del país, destacando un aumento significativo en el número de miembros del partido Alternativa para Alemania (AfD) clasificados como posibles extremistas.

Según un informe gubernamental conocido el martes y que analiza los datos de 2025, se estima que alrededor de 28.000 de los 70.000 miembros de la AfD poseen potencial para el extremismo de extrema derecha. Esta cifra representa un alarmante aumento del 40% en comparación con los 20.000 miembros identificados el año anterior. Un diagnóstico que deja vía libre a la posible ilegalización.

El dossier, presentado por el Ministerio del Interior y el BfV (Oficina Federal para la Protección de la Constitución), subraya que la AfD no ha mostrado señales de moderar aquellas posiciones que han provocado el escrutinio de las agencias de seguridad. Entre estas posiciones, el documento destaca la promoción de una concepción del pueblo alemán basada en la ascendencia étnica, una ideología que los tribunales ya han dictaminado como incompatible con la Constitución del país.

"Presión desde dentro y desde fuera"

El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, describió la situación como una en la que "Alemania está bajo presión", señalando que el país se enfrenta a amenazas tanto internas como externas. "Desde dentro, nos enfrentamos a la presión del extremismo de todas las tendencias, en el espacio digital tanto como en las calles", afirmó.

Las autoridades señalan que el extremismo de extrema derecha, en concreto, sigue siendo la mayor amenaza para la democracia alemana. El informe expresa particular preocupación por el creciente atractivo de estas ideologías entre los jóvenes, impulsado en gran medida por la radicalización en línea. Además, se destaca un aumento en la conexión entre grupos extremistas y una preocupante tendencia hacia la violencia.

La AfD ha rechazado consistentemente estas acusaciones, calificando las evaluaciones de los servicios de inteligencia como "motivadas políticamente" y negando que sus opiniones sean extremistas.

El vicepresidente del BfV, Sinan Selen, añadió que Alemania también se encuentra en el centro de un "entramado de amenazas híbridas" externas, destacando el sabotaje y el espionaje, con una mención particular a Rusia.

Un contexto político polarizado

Este informe se publica en un momento de notable ascenso político para la AfD. El partido ha superado a los conservadores del canciller Friedrich Merz en las encuestas de opinión nacionales. Además, mantiene una ventaja significativa en el estado oriental de Sajonia-Anhalt, donde las encuestas sugieren que podría alcanzar el poder por primera vez en las elecciones previstas para septiembre.

De manera paralela, líderes del partido, de cara a posibles aspiraciones de gobernar a nivel nacional, han expresado intenciones de revisar la política exterior alemana, sugiriendo, según reportes, el deseo de restaurar los lazos con Rusia si alcanzan la cancillería, un giro que chocaría frontalmente con la postura actual de Berlín y de la Unión Europea tras la invasión de Ucrania.

Las autoridades de inteligencia ven estas posturas y comentarios, como los del líder de la AfD en Turingia, Björn Höcke -quien calificó un programa de reasentamiento de la ONU como "reemplazo de población"-, como parte de un proceso de "homogeneización ideológica" dentro del partido, donde las voces más moderadas o liberal-conservadoras son cada vez menos visibles.

Doble presión legal contra los ultras de AfD en Alemania: violan las normas y son una amenaza que debe vigilarse La Sociedad para los Derechos Civiles concluye que la formación vulnera los principios democráticos fundamentales y la dignidad humana, mientras que un juez avala que los servicios secretos observen a Alternativa por cuestiones de seguridad.



A la espera del Europarlamento

Además, el Parlamento Europeo decidirá la semana próxima si pedir a la autoridad comunitaria para partidos políticos que verifique si el partido Europa de las Naciones Soberanas (ESN), la formación ultraderechista en la que está Alternativa por Alemania, cumple con los valores básicos para tener estatus de partido europeo y recibir financiación comunitaria.

El pleno de la Eurocámara votará por tanto si continuar este proceso iniciado por la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos y las Fundaciones Políticas Europeas (APPF), que a finales de mayo informó a las instituciones comunitarias de sus dudas de que ESN cumpliera con los valores requeridos para ser un partido comunitario.

Los partidos europeos se comprometen a que sus miembros respeten los valores básicos de la Unión Europea recogidos en el artículo 2 de los tratados, como el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de derecho y los derechos humanos, incluyendo los de las minorías.

El informe de la APPF, de 300 páginas y revelado por el medio de información europea Politico, recoge capturas de pantalla y mensajes en redes sociales de personas vinculadas al partido con contenido antisemita, antiLGTBIQ+ y anti migrantes, así como evidencias de que uno de sus miembros coopera abiertamente con el partido del presidente ruso, Vladimir Putin.