Al menos 35 heridos en un accidente de autocar en Lleida, cuatro de ellos críticos

El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) ha elevado hasta los 35 los heridos del autocar que este miércoles ha chocado contra la fachada de un edificio de la Rambla Ferran de Lleida, cuatro de ellos en estado crítico y otros seis en estado menos grave.

Se están trasladando los heridos al hospital Arnau de Vilanova de la capital ilerdense, ha informado el SEM en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

El Periódico indica que el vehículo ha chocado contra otro de gran volumen y ha colisionado contra la fachada de la Diputación y una parada de autobús. En esa trayectoria, el autocar ha atropellado a varias personas, algunas de las cuales han resultado heridas graves.

A raíz del accidente, el SEM ha activado 12 unidades y 1 equipo de psicólogos y los Bombers de la Generalitat han desplazado 11 dotaciones.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha deseado una "rápida" recuperación a los heridos del autocar y se ha puesto en contacto con el alcalde de Lleida, el también socialista Fèlix Larrosa, a quien ha trasladado su apoyo a los afectados y sus familiares. Además, ha agradecido a los equipos de emergencia sus trabajos.

---ESTA ES UNA NOTICIA EN DESARROLLO---