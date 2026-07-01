Unai Sordo revela el detalle que lució al hablar delante del papa: nadie se fijó, pero ahora cobra más sentido 

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha revelado este lunes en su cuenta de X el pin que lució durante la intervención que hizo delante del papa León XIV en la visita a España que el pontífice hizo a principios de junio.

Sordo intervino durante el encuentro Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte, que se celebró el 7 de junio en el recinto Movistar Arena de Madrid, después de que León XIV diera una multitudinaria misa en el centro de la capital, a donde acudieron casi 1,2 millones de personas.

El secretario de CCOO llevó ese día en la solapa de su americana un triángulo azul, tal y como ha mostrado en una imagen que se hizo con la cantante Rozalén: "Cuando hablé delante del Papa, me permití ponerme en la americana un pequeño triangulo. Muy poca gente se fijó porque realmente muy poca gente sabe lo que significa ese triángulo, y sobre todo ese color, el azul, que se aprecia bien en la foto que me hice con María".

Tras esa introducción, Sordo ha contado que "normalmente se ven ese tipo de triángulos colocados en solapas, pero son de color rojo". "Ambos son símbolos. Representan los infames distintivos con los que se señalaba a los presos en los campos de concentración y exterminio nazis".

El líder sindical vasco ha apuntado que "con el color rojo se señalaba a los prisioneros por motivos políticos", es decir, los que eran comunistas, socialistas, liberales, demócratas, etc. Sin embargo, ha añadido que "los prisioneros españoles no eran marcados con el triángulo rojo, sino el azul y con una ´S´, de spanier o español".

El motivo, el siguiente: "No se les consideraba prisioneros por motivos políticos. Se les consideraba apátridas. El gobierno franquista y las autoridades nazis acordaron el estatus apátrida para facilitar su deportación y evitar el amparo de la Convención de Ginebra".

Sordo ha afirmado que "el franquismo no fue solo un golpe de estado y luego una guerra si no que también fue un intento de exterminio del pueblo democrático, de expulsión y extracción de la España republicana con muerte, fusilamiento, cunetas, represión, exilio, y alejamiento".

Tras toda esta introducción y explicación, Sordo ha respondido a la pregunta de que por qué dice ahora todo esto: "Viene por el profundo asco que me ha provocado cuestionar la Ley de Nietos que permite a hij@s y niet@s de españoles, descendientes de quienes tuvieron que exiliarse durante la dictadura, argumentando que se pretende 'modificar el censo electoral'".

Finalmente, ha acabado recordando que "el censo electoral lo modificó no votar durante 40 año, los paseíllos al amanecer, las cunetas, el garrote vil, la tortura, y el exilio". "Si no se hubieran tenido que ir, no habría que reconocer la nacionalidad a su descendencia. Sinvergüenzas", ha sentenciado.