Visita la casa de empeños más famosa del mundo, compra una caja misteriosa por 50 euros y aniquilan su ilusión en masa: "No sé Rick, parece falso"

Carlos Alberto Iglesias, más conocido en internet como ElChurches, ha cruzado el charco para cumplir uno de esos caprichos que únicamente entienden los fans más acérrimos de la telerrealidad estadounidense: comprar por 50 euros una caja sorpresa en Gold & Silver Pawn Shop de Las Vegas, donde se graba el programa La Casa de los Empeños. Y por supuesto, ha compartido la experiencia en su canal de TikTok.

El vídeo no ha tardado en hacerse viral. "Esta es la caja misteriosa que he comprado en la casa de empeño más famosa del mundo”, arranca el creador andaluz, natural de Jerez de la Frontera, mientras comienza a sacar uno a uno los objetos de su botín de 50 dólares. Entre ellos, un pop-it de unicornio, un llavero de Marge Simpson "haciendo galletas", así como varias figuras de la serie Naruto, incluida una que ni siquiera sabe identificar.

En fondo de la caja aparece lo que podría ser lo más valioso: dos cartas supuestamente firmadas, una por Rick Harrison (el popular dueño del local televisivo) y otra por Chun-Li, uno de los personajes de Street Fighter. “¡Hostia, me parece una pasada esto, eh!”, suelta ElChurches, antes de seguir con su haul: un colgante con un diente indescifrable, varios coches Hot Wheels, una figura retro de Darkseid de 2010 y una caja plateada con lo que parece ser un diente de tiburón.

“Me está gustando, ¿eh?”, dice entre risas, aunque él mismo reconoce que hay objetos que parecen sacados “del bazar chino”. Uno de los comentarios más repetidos resume bien el espíritu del vídeo: “No lo sé Rick, parece falso”.

A pesar del contenido algo estrafalario de la caja, ElChurches deja claro en los comentarios que no buscaba hacer negocio: “Chicos, no he comprado esta caja pensando en hacerme rico, solo la ilusión de abrirla de una tienda tan mítica me ha parecido justo y divertido”.

Pero el público no ha perdonado. “Hubiese estado bueno que en la caja pongan cosas que sean baratas pero que tengan en su local”, ha escrito un usuario. Otro ha tirado de ironía: “Déjame llamar a un amigo que es experto en cajas misteriosas”. La experiencia, entre lo nostálgico y el meme, ha funcionado como contenido viral, aunque más de uno se ha quedado con la sensación de que Rick le ha dado gato por liebre.