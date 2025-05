Visita la catedral de León, intenta meter una bici y lo que dice el de los tickets es de ascenso directo

La usuaria de la red social X (antes Twitter) @begociro ha sido testigo de una de esas conversaciones que no olvidas y que cuentas a tus amigos en un bar. La anécdota tiene lugar en la catedral de León y lo protagoniza uno de los tantos visitantes.

Cuando está a punto de entrar, el empleado de turno encargado de los tickets le impide el paso alegando, con educación y respeto, que no puede meter la bici dentro.

"¿Dónde lo pone? No lo he visto en ningún sitio", le ha respondido el visitante. La respuesta que le da el empleado ha arrasado en X con más de 50.000 visualizaciones y 1.000 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

"Tampoco pone que no se puede follar dentro ni que no pueden entrar elefantes", le replicó utilizando la lógica y la ironía, dándole a entender que hay normas que usando la razón son entendibles.

Begoña ha añadido con sinceridad que lo replicó "por lo bajini, no estoy segura de que el pavo lo oyera, pero nosotros, que estábamos en la movida, sí". En cuanto a reacciones, ha destacado otra anécdota que ha relatado @fjteijido.

"Hace unos años, en el instituto, durante el recreo, una alumna enchufó una sandwichera y se puso a hacer sándwiches en el aula. El olor llevó a docentes al aula, que debería quedar cerrada durante el recreo, y le dijeron que no podía usar eso. Lo mismo: ¿dónde lo pone?", ha contado.

