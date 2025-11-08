Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Visita los pueblos con el nombre más corto y más largo de España: "Parece un hechizo de Harry Potter"
Ambos se encuentran en el norte de España. "Los propios habitantes no pueden pronunciarlo".

Jesús Delgado Barroso
Un paisaje del País Vasco en otoño.Getty Images

"Este es el pueblo con el nombre más corto de la Península Ibérica", introduce su nuevo vídeo el tiktoker Eleder Iglesias. Se trata de Ea, y el más largo: Azpilikuetagaraykosaroyarenberekolarrea. Los dos se encuentran en el norte de España, y ambos se han viralizado en los últimos días en redes sociales. "Uno lo dices en dos segundos, y el otro parece un hechizo de Harry Potter". 

De este modo, el creador de contenido explica que Ea, "tan sólo tiene dos letras, E y A". Mientras que Azpilikuetagaraykosaroyarenberekolarrea tiene 39. "Aunque es tan largo que lo llaman Azpilikueta, porque los del propio pueblo no pueden ni pronunciarlo". 

Tal y como continúa en su vídeo, "Ea está en Bizkaia, un pueblo costero que tiene barcos, puerto y un ambiente marinero". "Azpilikueta, en cambio, está en Navarra, en pleno valle del Baztán, rodeado de bosques, montes y baserris". En cuanto a la población, "Ea tiene unos 800 habitantes, aunque en verano se llena de turistas". En cambio, en Azpilikueta hay 200 vecinos y en verano "siguen siendo 200", bromea.

Además, en Ea, según relata, hay tres puentes que cruzan la ría. Es en este punto de su publicación es cuando enseña uno de ellos: un puente romano, "aunque realmente es medieval". En Azpilikueta, resalta, que "está lleno de escudos", y destaca su iglesia de San Andrés, del siglo XVI. "Dos pueblos muy diferentes pero con mucho encanto". "¿Y tú cuál visitarías antes, el corto, o el largo?", cuestiona para terminar su contenido.

Muchos de sus seguidores se han animado a comentar la publicación. "Azpilikuetagaraykosaroyarenberekolarrea... terminé sin aire en los pulmones", bromea uno de los internautas. "El pueblo con el nombre más corto de España; mejor así que decir la Península Ibérica", critica otro. "En Galicia, hay varios pueblos que son una sola sílaba", reivindica otro.

Jesús Delgado Barroso
Soy redactor de Actualidad en El HuffPost.

 

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente.

 

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

