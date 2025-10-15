Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Servicios mínimos para la huelga general del 15 de octubre: así impacta en trenes de Renfe y el transporte público
En los servicios de Cercanías, se garantiza un 75 % de los trenes durante las horas punta y un 50 % el resto del día.

Daniel Cáceres Garriga
Tren de Renfe de Media distanciaGetty Images

La huelga general convocada para este miércoles 15 de octubre en solidaridad con el pueblo palestino afectará a amplios sectores en toda España, especialmente al transporte público y ferroviario, donde Renfe ha anunciado un plan especial de servicios mínimos para garantizar la movilidad esencial durante la jornada.

La convocatoria, impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase y la Confederación Intersindical, cuenta con el respaldo de múltiples organizaciones sociales y plataformas ciudadanas. Aunque CCOO y UGT no han secundado la huelga de 24 horas, sí han convocado paros parciales de dos horas por turno (de 2 a 4, de 10 a 12 y de 17 a 19 horas) que se harán notar en numerosos servicios.

La protesta se enmarca en un contexto de tensión internacional, tras el anuncio de un acuerdo de paz entre Israel y Hamás promovido por el presidente estadounidense Donald Trump, que ha sido recibido con escepticismo por parte de las organizaciones convocantes. Estas mantienen el paro “para exigir el fin del genocidio en Gaza y la ruptura de relaciones con Israel”.

Renfe: afectación nacional y servicios mínimos reforzados

Renfe será uno de los sectores más afectados por la huelga, motivo por el cual el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha decretado un amplio dispositivo de servicios mínimos en toda la red ferroviaria nacional.

En los servicios de Cercanías, se garantiza un 75 % de los trenes durante las horas punta y un 50 % el resto del día. En las líneas de alta demanda, especialmente en el área metropolitana de Madrid, circulará un tren por sentido cada veinte minutos, mientras que en las de menor tráfico habrá al menos uno por hora.

Para los trenes de Media Distancia, el servicio alcanzará un promedio del 65 % respecto al habitual, con al menos un tren por sentido y día para mantener la conexión entre localidades con centros sanitarios, laborales o administrativos.

En la Alta Velocidad y Larga Distancia, se ha fijado un 73 % de trenes operativos, lo que se traduce en 237 trenes de Renfe Viajeros, 46 de Iryo y 30 de Ouigo España circulando con normalidad. Estos porcentajes se han calculado teniendo en cuenta la imposibilidad de que el transporte aéreo o por carretera absorba toda la demanda en caso de paralización total. En total, se verán afectados 324 trenes de Renfe, 62 de Iryo y 40 de Ouigo, aunque se dará prioridad a los trayectos con mayor demanda y a las rutas entre grandes núcleos urbanos.

Además, se han establecido servicios mínimos en estaciones, centros de gestión y atención al cliente. Se considera esencial el personal de megafonía, control, asistencia a personas con movilidad reducida y mantenimiento técnico, con el fin de garantizar la seguridad operativa y evitar aglomeraciones o incidencias. En caso de averías o emergencias, se activarán retenes y trenes taller.

Renfe ha publicado un listado completo de trenes que circularán durante la jornada, disponible en su web oficial, donde se especifican los trayectos operativos y las franjas horarias protegidas por los servicios mínimos.

Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Trenes que circularán en el 15 de octubre

Cataluña y Madrid, las comunidades más afectadas

En Cataluña, la huelga ha sido convocada por CGT, IAC, Intersindical-CSC y COS, con un paro de 24 horas. La Generalitat ha decretado servicios mínimos del 66 % en el transporte público, además de medidas específicas en sanidad, educación y servicios básicos. En el ámbito sanitario, se garantiza el funcionamiento de urgencias y tratamientos vitales como radioterapia y quimioterapia, mientras que el Banc de Sang i Teixits operará al 50 %. En los centros educativos, deberá permanecer al menos una persona del equipo directivo y una dotación mínima de docentes por aula.

En la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional ha aprobado una resolución con medidas para paliar los efectos de la huelga, que combina paros totales y parciales. En Cercanías Renfe, se aplicarán los mismos porcentajes que a nivel nacional: 75 % en hora punta y 50 % en hora valle.

El resto del transporte madrileño también verá reducida su actividad: la EMT funcionará con un 30 % de su red específica y un 20 % de la red concurrente, mientras que los autobuses interurbanos lo harán al 50 % hasta las 9:30 y al 45 % el resto del día. En Metro de Madrid, circularán entre el 80 % y el 50 % de los trenes, según el horario.

