Wyoming se pone serio y no se corta al decir lo que haría tras ver escenas como esta de un diputado de Vox en el Congreso

El Intermedio despidió esta semana con un programa especial para celebrar los 20 años de vida del espacio conducido por El Gran Wyoming en laSexta. Lo hizo con la visita de numerosos ministros, con actuaciones como la de Ana Belén y Víctor Manuel o hasta con un mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante este especial, Wyoming fue entrevistado por su compañera Sandra Sabatés y por Iñaki Gabilondo. En una de estas preguntas, confesó que en su día José Luis Rodríguez Zapatero le propuso entrar en política como independiente en las listas del Ayuntamiento de Madrid.

Primero, en su humorístico tono, señaló que no estaba capacitado y después ya hizo esa confesión: "Me lo propuso Zapatero cuando todavía no era presidente. Wyoming rechazó esa petición: "Por mi edad, ya provecta, mi experiencia contrastada y mi calidad no me puedo someter al casting que suponen unas elecciones generales, que es gigantesco".

"Me propuso como ir como independiente a las listas del Ayuntamiento de Madrid. Si me llega a proponer cuando ya se ha ganado, que me dijera esta es la pasta, tienes que entrar a las 9, entonces me lo pienso, pero claro, acabas perdiendo y tengo que estarme cuatro años escuchando a Ana Botella y las sandeces que decía", añadió.

Wyoming, sobre Vox

Sabatés, entonces, le preguntó por un caso ficticio en el que si él fuera presidente del Gobierno qué pedida tomaría. "Sería expulsar del Congreso de los Diputados a los que no tengan la educación elemental exigible a cualquier ciudadano. Eso sería una norma y no una ley, el que no esté educado, fuera", sentenció.

Wyoming explicó que esa es una estrategia y recordó que "los falangistas ya hablaban de eso cuando decían que había que convertir que la palabra tuviera menos valor que el orín de los perros. "Eso es lo que están haciendo y es un desastre", afirmó.

El presentador valoró en ese momento la situación vivida el pasado martes con el político de Vox José María Sánchez, que fue expulsado del pleno después de subir a la tribuna del Congreso y encararse con tono desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que estaba ejerciendo la Presidencia.

"Es como lo de ese señor que ha subido con tono amenazante y se ha encarado con el presidente, es que ese es juez. Dicen que está en excedencia, nos ha jodido, pero tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte para convencernos que es un chulo y un matón y que cuando se pone la toga se convierta en otra cosa", afirmó Wyoming.

"A mí también me cuesta creerlo menos que al pueblo llano porque soy 'Uno y Trino'", concluyó el humorista.