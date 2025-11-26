Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Gran Wyoming cuenta la divertida anécdota durante la comida con los premiados de los Premios Ondas: "No me encontraba"
Hoy recibe el Ondas de Televisión a Mejor Comunicador.

Juan De Codina
El Gran Wyoming en la recepción en el Palacete Albéniz.
Hoy es un día especial para José Miguel Monzón. O como es conocido popularmente en España, El Gran Wyoming, humorista y presentador del icónico programa de La Sexta, El Intermedio, que ha ganado el Premio Ondas de Televisión a Mejor Comunicación.

Este miércoles lo recibirá en la gala oficial de los Ondas, pero tras acudir a la recepción en el Palacete Albéniz, en Barcelona, y pasar por la alfombra roja, ha contado una anécdota que le ha ocurrido durante la comida oficial con los premiados de los Premios Ondas.

Se ha sentado junto a los periodistas Pepa Blanes, José Manuel Romero y Rosa Badia, quienes presentaban un programa especial, una antesala a la gala de entrega de los premios. Blanes le comentaba, justo al principio, que le hacía "mucha ilusión" que estuviera presente y luego lo llamaba por su nombre real, José Miguel Monzón. 

"¿Te llamo así?", le preguntaba Blanes, a lo que Wyoming, sin problema alguno, le respondía que le llamara como quisiera. Ha sido a partir de esta conversación cuando el humorista ha contado la anécdota.

"Hoy he estado en la comida, que es muy protocolaria, estaba sentado al lado del alcalde, y tenía todo el mundo "Señor no sé qué, Señor no sé cuantos...", ha relatado. No encontraba su nombre por ningún lado hasta que vio que en una de las placas identificativas señalaba: "Señor Chechu".

"Yo no me encontraba", remataba Wyoming, mientras los presentadores reían por la divertida anécdota. 

"Nos dan mucha caña"

Horas antes ha hablado sobre su premio en el programa de La Ventana, en la que mostraba su orgullo, a pesar de las críticas que ha recibido: "Nos dan mucha caña. La Asociación de la Prensa, de Madrid tuvo la indignidad de citarnos como un programa basura".

"He estado dos veces en los juzgados por estupideces que solo pretenden mancharte", remató Wyoming, quien da un valor especial al Ondas, considerándolo una "limpieza de disco duro".

