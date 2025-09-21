Xabier Fortes se fija en este momento de Trump con los reyes de Reino Unido: deja una frase para la historia

¿Cuándo no se habla de Donald Trump? Difícil, no solo por sus constantes y polémicas palabras, sino por casualidades de la vida como lo que le ha pasado durante su visita a Reino Unido, un detalle que ha pasado desapercibido hasta hace poco. El periodista y presentador Xabier Fortes se ha hecho eco de ello y no ha podido evitar dejar una frase difícil de olvidar.

Trump estaba parado y a sus lados su mujer Melania y los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila. Las cámaras lo captaron, fue un miembro de la Guardia Real que pasaba con el caballo y el animar, justo cuando pasa por delante de Trump y compañía, dejó un inesperado regalo: defecó sin importar quién tenía delante.

Fortes reaccionó con una frase que resume muy bien lo que piensa de Donald Trump, a quien no mencionó, pero se ha entendido a la perfección a quién se dirigía: "Qué sabia es la naturaleza". El tuit acumuló 50.000 visualizaciones y casi 2.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

A su respuesta también han surgido otros comentarios, muchos irónicos, en referencia al despido del presentador de televisión Jimmy Kimmel por sus palabras sobre el asesinato de Charlie Kirk: "Yo si fuese el caballo iría buscando nuevo curro".

El usuario @SeasOceans64 ha sido muy claro respecto a lo que piensa: "El caballo simplemente expresó su opinión al respecto de lo que vio a su paso. Os recuerdo a algunos que los caballos, a fecha de hoy. Todavía no pueden hablar. Y si pudieran hacerlo, la de cosas que nos dirían...".

"Instinto animal en estado puro", han replicado otros. Por otro lado, a cierto sector de usuarios no le ha hecho ni pizca de gracia su comentario, por lo que ha generado una clara división de opiniones.