Xabier Fortes se fija en este momento de Trump con los reyes de Reino Unido: deja una frase para la historia
Acumula miles de 'me gusta'.

Juan De Codina
Melania Trump, Donald Trump, Carlos III y Camila.

¿Cuándo no se habla de Donald Trump? Difícil, no solo por sus constantes y polémicas palabras, sino por casualidades de la vida como lo que le ha pasado durante su visita a Reino Unido, un detalle que ha pasado desapercibido hasta hace poco. El periodista y presentador Xabier Fortes se ha hecho eco de ello y no ha podido evitar dejar una frase difícil de olvidar.

Trump estaba parado y a sus lados su mujer Melania y los reyes de Reino Unido, Carlos III y Camila. Las cámaras lo captaron, fue un miembro de la Guardia Real que pasaba con el caballo y el animar, justo cuando pasa por delante de Trump y compañía, dejó un inesperado regalo: defecó sin importar quién tenía delante.

Fortes reaccionó con una frase que resume muy bien lo que piensa de Donald Trump, a quien no mencionó, pero se ha entendido a la perfección a quién se dirigía: "Qué sabia es la naturaleza". El tuit acumuló 50.000 visualizaciones y casi 2.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

A su respuesta también han surgido otros comentarios, muchos irónicos, en referencia al despido del presentador de televisión Jimmy Kimmel por sus palabras sobre el asesinato de Charlie Kirk: "Yo si fuese el caballo iría buscando nuevo curro".

El usuario @SeasOceans64 ha sido muy claro respecto a lo que piensa: "El caballo simplemente expresó su opinión al respecto de lo que vio a su paso. Os recuerdo a algunos que los caballos, a fecha de hoy. Todavía no pueden hablar. Y si pudieran hacerlo, la de cosas que nos dirían...".

"Instinto animal en estado puro", han replicado otros. Por otro lado, a cierto sector de usuarios no le ha hecho ni pizca de gracia su comentario, por lo que ha generado una clara división de opiniones. 

Juan de Codina es un redactor de virales en el HuffPost. Licenciado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Llegó al periódico en 2023 y pasó por Diario AS.