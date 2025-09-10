Quién es Charlie Kirk, el comentarista y activista pro-Trump con millones de seguidores atacado a tiros

Este miércoles, el comentarista y activista de ultraderecha, y aliado del presidente Donald Trump, Charlie Kirk, ha sido atacado a tiros mientras ofrecía una charla en la universidad de Utah (EEUU). Por el momento, las autoridades han detenido a un sospechoso, y se encuentran investigando lo sucedido en el lugar de los hechos. Pero, ¿quién es Charlie Kirk?

Este comentarista e influencer conservador es una de las figuras más mediáticas en Estados Unidos, y uno de los mayores influyentes conservadores, tal y como reza la BBC. En redes sociales cuenta con millones de seguidores y en 2012, cofundó, de la mano de William T. Montgomery, Turning Point USA, un organismo que milita por los valores conservadores en el seno de los colegios, institutos y universidades de ese país. Gracias a esta asociación, logró reunir a más de un millón de estudiantes al bando de Trump en las elecciones de EEUU de 2020. Además, invirtió dinero y personal en los estados clave durante las elecciones presidenciales del año pasado.

Asimismo, su rostro está estrechamente relacionado con los platós de televisión estadounidenses. En 2016, en el seno de la campaña republicana de las elecciones, fue uno de los invitados al canal Fox News, junto a Donald Trump. Además, Kirk ha legado su voz en eventos de gran calado, y ha sido el ideólogo juvenil del movimiento MAGA (Make America Great Again). Para Trump, es una de las figuras más reconocidas dentro del movimiento, y mantiene una profunda amistad con su hijo mayor, Donald Trump Júnior.

Tal y como publica la cadena británica, decir que Kirk es un agitador "sería quedarse corto". De hecho, gracias su fiel alianza a Donald Trump ha conseguido una enorme audiencia y, a través de su organización, tiene presencia en cientos de campus universitarios de todo el país. Ha sido en la Universidad de Utah, donde en la mañana de este miércoles ha recibido un disparo en el cuello.

Por el momento, el FBI investiga lo ocurrido desde el lugar de los hechos y ha detenido a un sospechoso. "Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados", ha escrito el director del FBI, Kash Patel.

Kirk nació en octubre de 1993 en el estado de Illinois, y es padre de dos hijos. La religión cristiana evangélica de él y su familia (está casado con una ex Miss Arizona) son fundamentales en su forma de entender la política, y es visto como el futuro del activismo conservador y una figura altamente polarizadora.

Tal y como adelanta el diario El País, el acto en el que participaba este miércoles era la primera parada de una gira de quince etapas por todo el país para promover su mensaje conservador. Una de sus costumbres en este tipo de eventos es pedir al público que le formule preguntas o le presente argumentos, que él rebate siempre con tesis conservadoras. Al parecer, en el momento de recibir el disparo participaba precisamente en este tipo de mesa redonda, un acto que él llama Prove Me Wrong Table.

