Otro récord: el paro baja en 48.920 personas en junio impulsado por los servicios, hasta su menor nivel en 17 años

Carlos Castro / Europa Press via Getty Images

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 48.920 personas en junio en relación con el mes anterior (-2%) debido, sobre todo, al sector servicios, que concentró algo más de tres cuartas parte del descenso del desempleo, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Tras la caída de junio, el número total de desempleados se situó en 2.405.963 personas, su menor cifra en un mes de junio desde 2008, ha subrayado el Ministerio, que ha remarcado que el paro bajó en el sexto mes del año en todos los sectores, en todas las comunidades autónomas y en todas las franjas de edad.

El descenso del desempleo registrado el mes pasado es algo superior a la caída de junio de 2024 (-46.783 parados), pero inferior a la de junio de 2023, cuando el paro retrocedió en 50.268 personas.

Desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro se ha reducido en todos los meses de junio con excepción de 2008 (+36.849 desempleados, en plena crisis financiera) y 2020 (+5.107 parados, con el Covid). El mayor descenso en un mes de junio se produjo en 2021, cuando casi 167.000 personas abandonaron las listas del desempleo.

En términos desestacionalizados, el paro registrado disminuyó en junio en 16.834 personas respecto al mes anterior.

En el último año, el desempleo acumula un descenso de 155.104 personas, lo que supone un 6% menos, con un retroceso del paro femenino de 85.320 mujeres (-5,5%) y una caída del desempleo masculino de 69.784 varones (-6,9%).

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado de entre todos los indicadores de la EPA de esta mañana, el dato de bajada del paro juvenil, al tiempo que ha puesto el foco en la necesidad de combatir el paro de largo duración. "Quiero poner el acento en lo que me ocupa y lo que me preocupa, que son los mayores de 52 años. El problema en nuestro país, yo sé que ustedes siempre hablan de la juventud y tenemos que hacerlo, pero el problema no está en ellos. Está en que de esos 2,4 millones tenemos más de un millón y medio de personas concentradas en el paro de larga duración y en la gente de mi edad. Ahí es donde tenemos que actuar", ha asegurado en una entrevista en Más de uno, en Onda Cero.

Siempre los servicios

Por sectores, el paro registrado descendió, sobre todo, en los servicios, con 38.253 desempleados menos (-2,1%), seguido de la industria (-4.589 desempleados, -2,4%); la construcción, que restó 3.029 parados (-1,7%), y la agricultura, donde bajó en 218 personas (-0,3%).

Asimismo, el desempleo también disminuyó en el colectivo sin empleo anterior, con 2.831 desempleados menos (-1,2%).

El paro retrocedió en junio en ambos sexos, aunque el descenso fue ligeramente mayor en el caso de las mujeres. En concreto, el paro femenino bajó en 25.537 mujeres en comparación con mayo (-1,7%), mientras que el masculino se redujo en 23.383 desempleados (-2,4%).

Paro femenino, en datos de 2008

Así, al finalizar el sexto mes de 2025, el número total de mujeres en paro se situó en 1.460.884 desempleadas, su menor cifra desde 2008, mientras que el de varones totalizó 945.079 desempleados, con lo que ya encadena dos meses por debajo de la cota del millón.

Por edades, el paro entre las personas de 25 y más años bajó en 44.624 desempleados en junio (-1,9%), mientras que el de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en 4.296 personas (-2,5%).

De este modo, el número total de parados menores de 25 años se situó en mínimos históricos, con 166.707 desempleados.

El Ministerio que dirige Yolanda Díaz ha destacado también que el paro entre los mayores de 52 años se redujo en junio en 12.651 desempleados respecto a mayo, hasta situarse en 1.019.525. En comparación con junio de 2024, el descenso es de 44.578 parados en esta franja de edad.

En todas las regiones

El paro registrado disminuyó en junio en todas las comunidades autónomas en relación al mes anterior, especialmente en Andalucía (-6.974 desempleados), Madrid (-6.571 parados) y Castilla y León (-4.840 personas).

En cuanto a las provincias, el desempleo bajó en casi todas ellas, encabezadas por Madrid (-6.571 desempleados), Barcelona (-3.164) y Cádiz (-2.588). Por contra, aumentó en Huelva (+660 parados) y en la ciudad autónoma de Ceuta (+114 desempleados).

Por su parte, el paro registrado entre los extranjeros bajó en 10.793 desempleados respecto al mes anterior (-3,1%), hasta situarse el total de inmigrantes en paro en 332.018 desempleados, lo que supone 10.722 parados menos que hace un año (-3,1%).

39,2% de fijos

En junio de este año se registraron 1.496.673 contratos, un 8,4% más que en el mismo mes de 2024.

De todos ellos, 587.653 fueron contratos indefinidos, un 3,5% más que en junio de 2024. En total, el 39,26% de todos los contratos realizados en junio fueron indefinidos, porcentaje inferior al mes anterior, cuando se superó el 41%.

Dentro de los indefinidos, en junio se realizaron 222.519 contratos a tiempo completo, un 0,8% más que igual mes del año anterior; 130.147 a tiempo parcial (+0,7%) y 234.987 fijos-discontinuos (+7,8%).

De todos los contratos suscritos en junio, 909.020 fueron contratos temporales, un 11,9% más que igual mes de 2024. En total, estos contratos representaron el 60,74% del total de la contratación efectuada en el sexto mes del ejercicio.

En los seis primeros meses del año se han firmado 7,44 millones de contratos, un 0,1% más que en igual periodo del año anterior. De ellos, 3,14 millones fueron contratos indefinidos, un 2,8% menos, y casi 4,3 millones eran de carácter temporal, un 2,4% más que en el primer semestre de 2024.

El Ministerio ha informado además de que el gasto en prestaciones por desempleo alcanzó en mayo de 2025 (último dato disponible) la cifra de 1.872,9 millones de euros, un 7,7% más que igual mes de 2024.

El gasto medio mensual por beneficiario, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, ascendió a 1.323,5 euros en el quinto mes del año, un 24% más que en mayo del año pasado.

La cuantía media bruta de la prestación contributiva percibida por beneficiario durante el mes de mayo fue de 1.004,5 euros, lo que supone un aumento de 22,9 euros sobre el mismo mes del año anterior (+2,3%).

El total de beneficiarios de prestaciones por desempleo se situó en 1.455.261 personas, cifra un 14,1% inferior a la del mismo mes de 2024.

La tasa de cobertura frente al desempleo, que un año antes estaba situada en el 69,4%, se situó en mayo de 2025 en el 74,4%.

Los datos de prestaciones siempre van con un mes de retraso respecto a los datos de paro, de forma que el Ministerio ha publicado este miércoles las cifras de desempleo de junio y la estadística de prestaciones de mayo.

¿Y la Seguridad Social?

La Seguridad Social, por su parte, ganó una media de 76.720 cotizantes en junio respecto al mes anterior (+0,3%), gracias, entre otros factores, al impulso del comercio y la hostelería, que sumaron conjuntamente más de 57.000 nuevos afiliados en el mes.

Casi todo el incremento de ocupados se concentró en los varones, que se hicieron con 75.629 nuevos empleos, aunque eso no impidió que se alcanzara un nuevo récord de afiliación femenina, con más de 10,3 millones de mujeres trabajando en España.

Tras el avance de ocupados logrado en junio, el número de afiliados medios se situó en 21.861.095 cotizantes, nuevo máximo histórico, aunque el sistema logró rebasar los 21,9 millones entre el 16 y el 19 de junio, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El aumento de afiliados medios registrado en junio de este año está por encima de los contabilizados en los meses de junio de 2024 (+71.095 ocupados) y 2023 (+54.541 cotizantes), pero es inferior al de 2022 (+115.000 afiliados) y 2021 (+233.000 trabajadores).

En el último año, de junio de 2024 a junio de 2025, la Seguridad Social ha ganado 468.206 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual próximo al 2,2%.

El Ministerio ha subrayado que, sumando los incrementos de cotizantes de abril a junio (+503.449 ocupados), el crecimiento actual es mayor al del mismo periodo de 2024 y de 2023 y al promedio 2017-2019 (+500.708 cotizantes).

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 40.399 afiliados (+0,19%), lo que llevó al sistema a un nuevo máximo de 21.611.328 cotizantes. Dentro de la serie desestacionalizada se han creado 461.409 empleos en el último año (+2,2%).

"Hace poco más de un año que alcanzamos los 21 millones de afiliados y ya estamos rozando los 22 millones y, además, son los sectores de alto valor añadido los que mejor comportamiento tienen, algo indudablemente positivo. Es empleo de más calidad y más estable, están mejorando las bases de cotización y nueve de cada diez ocupados son indefinidos", ha destacado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.