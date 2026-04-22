Zapatero deja de piedra a Rosa Villacastín al desvelar qué hace cuando se encuentra con Felipe González

José Luis Rodríguez Zapatero se ha dejado ver por Mañaneros 360, el programa que presenta en TVE Javier Ruiz en su parte política. La periodista Rosa Villacastín ha entrado en directo y le ha preguntado al expresidente por su relación con Felipe González, siempre crítico con el Gobierno actual y contra Pedro Sánchez.

Ha contado Zapatero que la última vez que lo vio fue en la presentación de unos documentales de Movistar Plus sobre los expresidentes del Gobierno: "Ese día había tenido una pequeña lesión en una pierna en Lanzarote y estuvimos hablando de eso. Interesándome por su salud".

"Yo nunca le digo nada cuando le encuentro. Nunca le digo nada de lo que dice de mí, por ejemplo. Nunca le digo nada de lo que dice de otras cosas porque tengo mucho respeto y porque al final, pues mira, en la vida no quiero tener ningún recuerdo personal con Felipe González. Ni con él ni con nadie", ha señalado Zapatero.

Javier Ruiz le ha preguntado a el expresidente socialista si Felipe González "sigue siendo de los suyos". "Bueno él sabrá. No comparto la crítica que hace tan insistente al Gobierno de Pedro Sánchez", ha asegurado.

A modo de pulla, Zapatero ha dicho que es importante en la vida la lealtad: "En la vida ser leal es muy conveniente porque si tú quieres a los que te quieren normalmente te van a querer siempre".

"Objetivamente este Gobierno ha hecho bastantes cosas en la Economía. Ha hecho grandes cosas en la defensa de la política internacional de España. Porque España, lo dice el préambulo de la Constitución, apuesta por la cooperación pacífica entre los pueblos", ha proseguido Zapatero.

Ha recordado el expresidente que González dijo que Sánchez fue "oportunista" con Gaza y ahora con Irán: "Digo pero si esa es la constante del PSOE o ya no se acuerdan de Irak y de lo que hicimos? Es un ADN del PSOE, que por cierto, debía ser un ADN democrático por la libertad de expresión es el ADN de la democracia".