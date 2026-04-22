El economista Julen Bollain avisa de lo que viene con Ayuso y Abascal recuperando estas palabras de Milei: tenedlo en cuenta cuando toque votar

El economista y ex miembro de Podemos en el País Vasco Julen Bollain ha recogido unas declaraciones del presidente de Argentina, Javier Milei, para alertar de lo que podría pasar en España si la derecha gobierna.

Durante una entrevista concedida a una televisión argentina en 2019, Milei, que aún no era presidente del país hispanoamericano, afirmó que la educación no es un derecho porque "alguien lo tiene que pagar". "No es gratis", apuntó el hoy líder argentino.

Sus palabras fueron rebatidas por el presentador, pero Milei se mantuvo en sus trece, pues parece tener una cruzada particular contra la educación pública en su país. De hecho, en numerosas ocasiones ha asegurado que este modelo "ha hecho mucho daño".

Lejos de limitarse a compartir las palabras del presidente argentino, Bollain ha aprovechado para recordar que "este es el modelo a seguir de Abascal y Ayuso". Según el economista, tanto PP como Vox pretender acabar con la educación pública.

Ayuso, Abascal y sus relaciones con Milei

"Tenedlo en cuenta cuando toque votar", avisa Bollain, que ha traído a colación a dos de los líderes españoles que más simpatías han mostrado por Milei. Sin ir más lejos, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, otorgó la medalla internacional al presidente de Argentina en 2024.

Santiago Abascal, por su parte, se ha fotografiado en varias ocasiones con Milei, pues mantienen una estrecha relación que le has llevado a reunirse tanto en España como en Argentina.

"Ayuso y Abascal son dos amigos, pero de Álvarez de Toledo tengo la peor opinión", afirmó Milei en una entrevista a El Debate, donde también instó al líder de Vox y a la presidenta de la Comunidad de Madrid a limar asperezas pues "el enemigo es la izquierda".

En el tuit de Bollain, que cuenta ya con más de 2.000 'me gusta' en X, se pueden leer decenas de comentarios que suscriben sus palabras. Cabe recordar que Milei ha aplicado un fuerte recorte presupuestario en la educación, especialmente en universidades públicas.