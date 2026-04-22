Los estudios muestran que el turismo genera el 35% del PIB y el 39% del empleo en Canarias, pero su PIB per cápita está por debajo de la media y la pobreza es de las más altas del país

La dependencia excesiva (y exclusiva) del turismo puede estar relacionada con un mayor nivel de pobreza, según un estudio elaborado por la graduada en Economía y Matemáticas, Marta Jiménez Chillón, titulado 'Turismofobia e impacto económico del turismo masivo: análisis comparado entre Canarias y Madrid'.

Según la investigación, realizada mediante un enfoque comparado entre las Islas Canarias (zona donde el turismo cuenta con un mayor peso y con una mayor limitación geográfica) y Madrid (donde la actividad económica se encuentra más diversificada), el grado de dependencia sectorial "condiciona tanto la vulnerabilidad económica como la intensidad del conflicto social (turismofobia)".

Es decir, la forma en la que un territorio administra y diversifica sus actividades económicas puede influir en los niveles de pobreza que sus habitantes pueden tener. En este sentido, el papel de las administraciones es clave, pues más allá del volumen de visitantes, todo dependerá de cómo éstas regulen y diversifiquen el mercado en la zona para encontrar un equilibrio.

Un ejemplo que cita el artículo es el de Canarias, la cual a pesar de generar del turismo el 35% del PIB y el 39% del empleo, se encuentra entre los territorios con mayores tasas de pobreza del país, así como con un PIB per cápita por debajo de la media.

Esto se debe a que "la sobrecarga de infraestructuras y determinadas distorsiones macroeconómicas pueden derivarse de modelos de crecimiento excesivamente concentrados en el sector turístico". De esta forma, aunque es cierto que el sector del turismo puede generar empleo y crecimiento en la zona, también conlleva otras externalidades negativas, como la sobrecarga de servicios, el daño ambiental o la congestión urbana.

Estos efectos, tal y como explica el estudio, se vuelven aún mayores "cuando la actividad turística supera la capacidad de absorción física, social o territorial del destino, configurando situaciones de saturación y desequilibrio entre beneficios económicos y costes comunitarios".

No depende del volumen de visitantes, sino de la estructura económica y territorial

Según concluye a modo resumen el análisis, "los resultados sugieren que los efectos del turismo no dependen únicamente del volumen de visitantes, sino de la estructura económica y territorial del destino". "En consecuencia, se concluye que la sostenibilidad del modelo turístico requiere estrategias de regulación y diversificación productiva orientadas a internalizar las externalidades negativas y reforzar el equilibro social".

En el estudio— que ha utilizado datos oficiales del INE, Eurostat, Exceltur y otras fuentes— se analizaron variables como la estructura productiva, el mercado de la vivienda, el peso del turismo en el PIB y el empleo, y la percepción ciudadana.