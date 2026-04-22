La Fiscalía pide archivar la causa contra Begoña Gómez por no ver "justificados" los cuatro delitos que se le imputan

La Fiscalía pide archivar la causa contra Begoña Gómez y dejar sin efecto la imputación de cuatro delitos contra ella. El Ministerio Público ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del juez Juan Carlos Peinado en el que proponía juzgar a la mujer de Pedro Sánchez.

Según informa en un comunicado, el Ministerio Público ha solicita el sobreseimiento de las actuaciones, al no apreciar delito, ni para Begoña Gómez ni para los otros imputados en la causa, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En estos casos, la Fiscalía considera que no están "justificadas" las imputaciones al "no ser los hechos constitutivos de infracción penal".

En otro escrito, dirigido al juez Peinado, la Fiscalía no solo insiste en reclamar el archivo del caso, sino que adelanta la intención de reclamar la absolución de los tres investigados si la Audiencia Nacional decide abrir juicio oral contra ellos.

El pasado 13 de abril, el juez cerró la instrucción del llamado 'caso Begoña' y decidió procesar a la esposa del presidente del Gobierno por los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

La acusación popular, coordinada por Hazte Oír, daba a conocer a comienzos de esta semana su intención de que Begoña Gómez sea condenada a 24 años de cárcel, peticiones que se reducían en los casos de su asesora, para quien solicitan 22 años, y para Barrabés, al que reclaman 11 años.