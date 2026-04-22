Borja Sémper se prepara para volver a la actividad política tras casi diez meses de baja por cáncer

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, se prepara para volver al trabajo y retomar su agenda diaria después de casi diez meses de baja por un cáncer, que le ha llevado a estar alejado de la actividad política.

Sémper desveló públicamente el pasado 14 de julio que padecía un tumor cancerígeno pero subrayó entonces que había sido detectado en un estadio primigenio y, por lo tanto, la expectativa médica era de "curación".

El Fórum Europa ha hecho público este miércoles que Borja Sémper será el protagonista de un desayuno informativo el próximo 5 de mayo en Madrid, confirmando así su reincorporación a la actividad política.

Sin embargo, fuentes del PP han señalado a Europa Press que puede tener otro acto antes de esa fecha.

"Empieza a salir pelo"

El propio Sémper afirmó en redes sociales el 8 de diciembre que había terminado con la quimioterapia tras cuatro meses de tratamiento y que recuperaba el ánimo y las fuerzas para afrontar lo que queda por delante.

"Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!", aseveró.

En diciembre estuvo en Génova para el recuento de las elecciones de Extremadura

Y el pasado 21 de diciembre Sémper asistió a la sede nacional del PP para seguir el escrutinio electoral de las elecciones extremeñas junto a Alberto Núñez Feijóo y los demás miembros de la dirección nacional del partido.

Además, el pasado 7 de enero, coincidiendo con el primer comité de dirección del PP de este 2026, el partido distribuyó imágenes de Feijóo junto al portavoz nacional del PP en la sede de la formación. Sin embargo, no retomó entonces su agenda diaria en el PP porque estaba pendiente de ser operado, según indicaron entonces fuentes cercanas a Sémper.