Zapatero mira al pasado para definir de esta forma lo que es ser un patriota

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido entrevistado en el programa de RTVE Mañaneros 360 y ha hecho una definición de lo que para él es ser patriota tras ser preguntado por María Corina Machado.

Zapatero ha valorado el hecho de que no se haya reunido la ganadora del Premio Nobel de la Paz con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a España: "El presidente Sánchez ha tenido con Venezuela y los venezolanos una actitud ejemplar".

"Nunca he hablado con María Corina Machado, no la conozco porque ella nunca estuvo en los procesos de negociación cuando yo estaba, pero venir a España y no querer reunirse con el presidente del Gobierno que mejor ha tratado a los venezolanos en el mundo...", ha afirmado.

El exdirigente socialista ha destacado que "por lo menos con esa reunión podría interesarse por esos más de 250.000 venezolanos a los que el Gobierno ha concedido un permiso humanitario de residencia".

Lo ha comparado con lo que pasa en Estados Unidos: "Eso cuando Trump les quiere echar y cuando hemos acogido a todos los líderes políticos que han tenido que salir de Venezuela".

"Este gobierno se ha portado con Venezuela con una gran dignidad y generosidad apoyando a los venezolanos y apoyando las causas sensatas de avances en derechos y en democracia", ha destacado.

La reflexión sobre el patriotismo

Zapatero, en ese momento, ha recordado que esto que está haciendo España es lo que "hicieron con nosotros". "Siempre digo que cómo ahora vamos a poner trabas y hablar de la prioridad nacional cuando este país vivió como nuestros abuelos y bisabuelos, se fueron a Argentina, a Venezuela, a México, y fueron tratados muy bien", ha sentenciado.

Ahí es cuando ha hablado del patriotismo diciendo que "eso sí que es ser un patriota". "Lo importante de un país, como de una persona, no es decir lo que uno se crea de sí mismo ni las banderas que se ponga ni el pecho que luzca, lo importante de un país es cómo te vean los demás y hoy me siento muy orgulloso que en el mundo en general se vea España como un país abierto a la convivencia solidario y que además defiende la paz", ha concluido.