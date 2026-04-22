"Everyone, welcome": una cafetería de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo se publicita en inglés para los turistas y enfada a los estudiantes

La Universidad de Castilla-La Mancha está envuelta en una polémica relacionada con el turismo

"La cafetería de la universidad se ha turistificado". Aunque pueda sonar inverosímil, es la queja que han publicado en redes sociales los estudiantes del Campus de San Pedro Mártir, en Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Este campus está situado en el casco histórico de Toledo, una zona repleta de turistas. Además de visitar los lugares típicos de la ciudad, como la catedral o el alcázar, se están deteniendo también en la cafetería de esta universidad.

"Los precios han aumentado y la calidad ha disminuido", se queja uno de los estudiantes en una publicación de Instagram. "Reclamamos que la cafetería vuelva a ser un espacio para universitarios y no un restaurante barato para turistas", exige en el vídeo mientras señala un cartel con los precios: 8,60 euros el menú completo.

Este es, precisamente, uno de los aspectos que más indignación ha despertado entre los estudiantes. La cafetería ha colgado carteles en los que se puede leer Everyone welcome, en referencia a los turistas que están acudiendo a comer.

"Ocupan mesas y bloquean el paso"

Las quejas no hacen referencia únicamente al precio del menú. Los universitarios también están enfadados por las dificultades que este hecho les supone en el día a día.

"Estamos viendo cómo grupos ajenos a la comunidad universitaria ocupan mesas, bloquean el paso y llegan incluso a desplazar a estudiantes que necesitan comer entre clases", señalan en su publicación en redes sociales.

Esto se hace especialmente molesto en las horas punta, es decir, entre las 14.00 y las 15.00, cuando muchos estudiantes tienen el receso para comer y se encuentran la cafetería ocupada por grupos de turistas.

"La situación de la cafetería la definiría ahora mismo como insostenible", lamenta una estudiante en unas declaraciones publicadas por la Cadena SER. Según este mismo medio, los universitarios de la UCLM tienen conocimiento de que la cafetería está siendo publicitada en los circuitos turísticos de Toledo, destacando el precio bajo respecto a otras opciones en la ciudad.

Los estudiantes proponen varias soluciones: permitir el acceso sólo a aquellos que disponen de carné universitario o reservar un espacio para alumnos y profesores. Sin embargo, la gerencia de la cafetería dice que esta política es necesaria para asegurar la viabilidad del servicio, tal y como publica la Cadena SER.