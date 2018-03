Un vehículo sin conductor de Uber, implicado en un accidente mortal

Un vehículo sin conductor de Uber se ha visto implicado este lunes en un atropello mortal, según ha informado la propia compañía. El incidente ha tenido lugar en Tempe (Arizona).

Según Uber, el "vehículo se encontraba en modo autónomo en el momento de la colisión, con un operador tras el volante" cuando "golpeó a una mujer que cruzaba fuera del paso de peatones". La mujer fue transportada al hospital, donde falleció posteriormente.

Our hearts go out to the victim's family. We're fully cooperating with @TempePolice and local authorities as they investigate this incident.