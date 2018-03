Cristina Cifuentes ha sido una de las protagonistas de la semana después de que ElDiario.es publicase en exclusiva que había falsificado su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.

La política del PP ha asegurado que se trata de una manipulación y ha afirmado que tiene todos sus papeles en orden.

La actitud de Cifuentes ha despertado la curiosidad de David Broncano, presentador de La Resistencia (#0) que ha empezado su programa hablando sobre ella.

"Se ha descubierto que convirtió un no presentado en un notable. También es curioso que ella no tuvo escrúpulos de falsear la nota pero luego le dio cosa ponerse un sobresaliente. Me voy a quedar con un notable, ahí con todo mi coño", asegura Broncano ante las risas del público.

Y deja una reflexión: "Sabiendo eso, cuando lleguen las elecciones si Cifuentes hace un 'no presentado' para muchos de nosotros será un sobresaliente, así que joder, anímate".