La foto en bañador que le ha costado el despido a esta cheerleader

Bailey Davis era hasta hace poco una de las integrantes del equipo de animadoras de los New Orleans Saints, un equipo de fútbol americano de la NFL, pero una fotografía en bañador la ha llevado al paro.

Davis publicó en su perfil de Instagram una foto muy parecida a las que se publican por millones cada día en esa red social: ella en la playa, en bañador, con una sonrisa.

Tras compartir la imagen, uno de sus jefes le envió un mensaje amenazante al que The New York Times tuvo acceso: "Muy mala decisión publicar una foto como esa, especialmente después de nuestras últimas conversaciones sobre los rumores que circulan sobre ti. Esto no ayuda a tu causa, espero que lo sepas".

Ese directivo, Ashley Deaton, hace referencia a unos rumores sobre la posible relación de Bailey Davis con un jugador del equipo. Ésa es precisamente la cuestión que ha convertido el caso en una oportunidad para reformar las machistas normas que afectan a las cuadrillas de animadoras de la NFL.

Entre esas normas está que las cheerleaders no pueden tener ningún tipo de relación con los jugadores y que deben abandonar el lugar en el que estén si llega un jugador o si ellas llegan y ya hay un jugador allí.