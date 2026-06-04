'Caso Leire': Marlaska desconoce que se haya presionado a agentes de la UCO y defiende a la directora de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este jueves que no ha tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, y ha defendido la "plena honestidad" de la directora del cuerpo, Mercedes González.

"Vuelvo a decir que no he conocido, y si las hubiera conocido no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil", ha dicho Marlaska a su llegada al Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo.

El sumario de 464 páginas del 'caso Leire' que se filtró este miércoles y al que tuvo acceso El HuffPost ha puesto en el foco a algunos de los jefes políticos de la Guardia Civil. Uno de ellos es el ya exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos, quien habría ordenado a la UCO "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es lo que declara, al menos, el exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rafael Yuste en una de las testificales que recoge dicho sumario. Según él, Llamas les emplazó a que no fueran "proactivos" en los procedimientos judiciales con afectación política, dejando la iniciativa a la autoridad judicial. Igualmente, también denunció que se recibió un oficio del general jefe del Estado Mayor en el que se pedía un organigrama de la UCO en el que constasen los oficiales que tenían "relación directa con las investigaciones vinculadas al presidente del Gobierno".

La otra principal afectada sería Mercedes González, actual directora del Instituto Armado. En uno de los informes del sumario se detalla que Leire Díez - la exmilitante del PSOE que habría creado presuntamente junto a Santos Cerdán una infraestructura para entorpecer causas judiciales que afectaran al PSOE y al Gobierno - se entrevistó tres veces con la 'jefa' máxima de la Guardia Civil. El objetivo es que ésta utilizara su posición para "iniciar actuaciones administrativas contra la UCO". Por ejemplo, para indagar si algunos agentes de esta cuerpo estaban detrás de las filtraciones de los asuntos del Gobierno que terminaban en la prensa. Dichas reuniones tuvieron lugar entre septiembre de 2024 y abril de 2025, en pleno estallido precisamente del caso Koldo y la investigación por fraude de obra pública que afectó a Santos Cerdán.

Recientemente, el ministro Marlaska negó, a preguntas de los periodistas, que la directora de la Guardia Civil hubiera mantenido alguna reunión ni con la exmilitante socialista Leire Díez ni con "cualquier otra" persona de las investigadas en la causa abierta por el juez Pedraz por el uso de fondos del PSOE para desbaratar actuaciones judiciales o policiales contra este partido y el Gobierno.