Moncloa defiende que Sánchez desconocía totalmente las actividades de Leire Díez

Respuesta directa de Moncloa tras salir a la luz, parcialmente, el sumario del 'caso Leire'. En dicha documentación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expone que la exmilitante socialista "solo podría referirse" a Pedro Sánchez cuando mencionaba al "one", en relación a las conversaciones intervenidas en el marco de la investigación.

En esta pasada medianoche, fuentes del Gobierno han asegurado que el presidente desconocía por completo las supuestas actividades de Leire Díez. En esa misma línea, también han trasladado a la Agencia EFE que el líder del Ejecutivo, en ningún momento tuvo constancia alguna de las cuestiones recogidas por los agentes del instituto armado.

Así, desde Moncloa reiteran que continúan afrontando esta situación y escenario con tranquilidad y con la misma premisa que han venido repitiendo desde el estallido del 'caso Koldo'. Máxima colaboración con la justicia.

El PSOE "una suma de comportamientos individuales de farsantes"

Previo a esta nueva reacción del Ejecutivo, ya se había producido una declaración en las filas del propio PSOE. Desde Ferraz, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, esgrimió que todo apunta a "una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos". Un grupo de personas que han usado el nombre del partido "en vano y en falso".