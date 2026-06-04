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Moncloa defiende que Sánchez desconocía totalmente las actividades de Leire Díez
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Moncloa defiende que Sánchez desconocía totalmente las actividades de Leire Díez

Desde el Gobierno aseguran que afrontan el caso con tranquilidad y con la misma premisa de colaborar con la Justicia.

Antón Parada
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.REUTERS / Francesco Fotia

Respuesta directa de Moncloa tras salir a la luz, parcialmente, el sumario del 'caso Leire'. En dicha documentación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil expone que la exmilitante socialista "solo podría referirse" a Pedro Sánchez cuando mencionaba al "one", en relación a las conversaciones intervenidas en el marco de la investigación. 

En esta pasada medianoche, fuentes del Gobierno han asegurado que el presidente desconocía por completo las supuestas actividades de Leire Díez. En esa misma línea, también han trasladado a la Agencia EFE que el líder del Ejecutivo, en ningún momento tuvo constancia alguna de las cuestiones recogidas por los agentes del instituto armado.

Así, desde Moncloa reiteran que continúan afrontando esta situación y escenario con tranquilidad y con la misma premisa que han venido repitiendo desde el estallido del 'caso Koldo'. Máxima colaboración con la justicia. 

El PSOE "una suma de comportamientos individuales de farsantes"

Previo a esta nueva reacción del Ejecutivo, ya se había producido una declaración en las filas del propio PSOE. Desde Ferraz, la secretaria de Organización, Rebeca Torró, esgrimió que todo apunta a "una suma de comportamientos individuales de farsantes, oportunistas y resentidos". Un grupo de personas que han usado el nombre del partido "en vano y en falso".

Antón Parada
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Redactor de El HuffPost de actualidad y última hora en Hard News. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia y Radio Voz durante un lustro antes de llegar a El HuffPost en 2021.

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